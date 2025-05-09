Виплати на поховання військового — які документи потрібні

Скільки держава виплачує за похорон військовослужбовця
Сім’ї військовослужбовців, які загинули або померли під час проходження служби, мають право на державну грошову допомогу для організації поховання, компенсацію витрат на ритуальні послуги, а також на встановлення надгробка. Скільки можуть виплатити сім'ям за організацію поховання та які документи для цього потрібні?
Усі нюанси щодо грошових виплат сім'ям загиблих військовослужбовців пояснить Новини.LIVE.
Що оплачує держава на поховання військовослужбовця ЗСУ
Порядок оформлення такої допомоги, перелік необхідних документів і розміри виплат регламентовані Постановою КМУ №829 від 22 травня 2000 року, а також іншими актами законодавства.
Допомога на поховання станом 1 травня 2025 року становить п’ять прожиткових мінімумів на дату загибелі військовослужбовця — наразі це 14 600 грн. Ці кошти компенсують витрати на похорон і надгробок. Додаткові виплати можуть бути передбачені місцевими програмами за рішенням органів самоврядування, але їхню наявність варто уточнювати в ЦНАПах.
Якщо військовослужбовець мав статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, він підлягає безоплатному похованню за кошти громади. Такі витрати компенсуються місцевим бюджетом.
Хто може з родичів отримати такі виплати
Допомога виплачується одному із членів родини померлого або особі, яка фактично здійснила поховання. До таких осіб належать чоловік/дружина, батьки, діти, онуки, правнуки, баба, дід, брати чи сестри.
Які документи потрібні для отримання допомоги
Для виплати допомоги необхідно подати такі документи:
- заява про виплату допомоги на поховання (заповнюється за встановленою формою);
- свідоцтво про смерть;
- витяг з Реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть (для ПФУ);
- довідка про місце проживання військовослужбовця на день смерті;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
- платіжні документи (квитанції, чеки, накладні) на ритуальні послуги і надгробок;
- реквізити рахунку отримувача;
- копія паспорта, ідентифікаційного коду особи, яка здійснювала поховання.
Де отримати фінансову допомогу
Якщо загиблий служив у ЗСУ, кошти на поховання нараховує військова частина, де він проходив службу. Для осіб, які отримували пенсію (зокрема, військову), допомога оформлюється у сервісному центрі ПФУ.
Розмір залежить від закону, за яким призначена пенсія:
- за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" — тримісячна пенсія, але не менше 5 прожиткових мінімумів;
- за іншими законами — дві пенсії на момент смерті.
Для безоплатного поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни родичі мають звернутися до ЦНАПу.
Там слід подати:
- заяву;
- копії посвідчення УБД/інвалідності;
- копії договору-замовлення ритуальних послуг;
- платіжні документи;
- копії паспорта, ІПН і свідоцтва про смерть;
- документи, що підтверджують приналежність до пільгової категорії.
Що робити, якщо смерть військовослужбовця сталася за кордоном
У разі смерті військовослужбовця за межами України необхідно подати:
- свідоцтво про смерть, видане уповноваженим органом іноземної держави;
- довідку або свідоцтво, видане консульською установою чи посольством України;
- документи, що підтверджують поховання.
Нагадаємо, родичі загиблого військового також мають право на отримання грошових виплат та компенсацій. Читайте, хто і скільки може отримати та які документи потрібно принести.
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