Виплати на поховання військового — які документи потрібні

Поховання військовослужбовця. Фото архівне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сім’ї військовослужбовців, які загинули або померли під час проходження служби, мають право на державну грошову допомогу для організації поховання, компенсацію витрат на ритуальні послуги, а також на встановлення надгробка. Скільки можуть виплатити сім'ям за організацію поховання та які документи для цього потрібні?

Усі нюанси щодо грошових виплат сім'ям загиблих військовослужбовців пояснить Новини.LIVE.

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Порядок оформлення такої допомоги, перелік необхідних документів і розміри виплат регламентовані Постановою КМУ №829 від 22 травня 2000 року, а також іншими актами законодавства.

Допомога на поховання станом 1 травня 2025 року становить п’ять прожиткових мінімумів на дату загибелі військовослужбовця — наразі це 14 600 грн. Ці кошти компенсують витрати на похорон і надгробок. Додаткові виплати можуть бути передбачені місцевими програмами за рішенням органів самоврядування, але їхню наявність варто уточнювати в ЦНАПах.

Якщо військовослужбовець мав статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, він підлягає безоплатному похованню за кошти громади. Такі витрати компенсуються місцевим бюджетом.

Хто може з родичів отримати такі виплати

Допомога виплачується одному із членів родини померлого або особі, яка фактично здійснила поховання. До таких осіб належать чоловік/дружина, батьки, діти, онуки, правнуки, баба, дід, брати чи сестри.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Для виплати допомоги необхідно подати такі документи:

заява про виплату допомоги на поховання (заповнюється за встановленою формою);

свідоцтво про смерть;

витяг з Реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть (для ПФУ);

довідка про місце проживання військовослужбовця на день смерті;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);

платіжні документи (квитанції, чеки, накладні) на ритуальні послуги і надгробок;

реквізити рахунку отримувача;

копія паспорта, ідентифікаційного коду особи, яка здійснювала поховання.

Де отримати фінансову допомогу

Якщо загиблий служив у ЗСУ, кошти на поховання нараховує військова частина, де він проходив службу. Для осіб, які отримували пенсію (зокрема, військову), допомога оформлюється у сервісному центрі ПФУ.

Розмір залежить від закону, за яким призначена пенсія:

за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" — тримісячна пенсія, але не менше 5 прожиткових мінімумів;

за іншими законами — дві пенсії на момент смерті.

Для безоплатного поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни родичі мають звернутися до ЦНАПу.

Там слід подати:

заяву;

копії посвідчення УБД/інвалідності;

копії договору-замовлення ритуальних послуг;

платіжні документи;

копії паспорта, ІПН і свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують приналежність до пільгової категорії.

Що робити, якщо смерть військовослужбовця сталася за кордоном

У разі смерті військовослужбовця за межами України необхідно подати:

свідоцтво про смерть, видане уповноваженим органом іноземної держави;

довідку або свідоцтво, видане консульською установою чи посольством України;

документи, що підтверджують поховання.

Нагадаємо, родичі загиблого військового також мають право на отримання грошових виплат та компенсацій. Читайте, хто і скільки може отримати та які документи потрібно принести.

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