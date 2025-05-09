Выплаты на погребение военного — какие документы нужны

Похороны военнослужащего. Фото архивное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Семьи военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения службы, имеют право на государственную денежную помощь для организации погребения, компенсацию расходов на ритуальные услуги, а также на установку надгробия. Сколько могут выплатить семьям за организацию погребения и какие документы для этого нужны?

Все нюансы относительно денежных выплат семьям погибших военнослужащих объяснит Новини.LIVE.

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Порядок оформления такой помощи, перечень необходимых документов и размеры выплат регламентированы Постановлением КМУ №829 от 22 мая 2000 года, а также другими актами законодательства.

Помощь на погребение по состоянию на 1 мая 2025 года составляет пять прожиточных минимумов на дату гибели военнослужащего — сейчас это 14 600 грн. Эти средства компенсируют расходы на похороны и надгробие. Дополнительные выплаты могут быть предусмотрены местными программами по решению органов самоуправления, но их наличие следует уточнять в ЦНАПах.

Если военнослужащий имел статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, он подлежит бесплатному погребению за средства общины. Такие расходы компенсируются местным бюджетом.

Кто из родственников может получить такие выплаты

Помощь выплачивается одному из членов семьи умершего или лицу, которое фактически осуществило погребение. К таким лицам относятся муж/жена, родители, дети, внуки, правнуки, бабушка, дед, братья или сестры.

Какие документы нужны для получения помощи

Для выплаты пособия необходимо подать следующие документы:

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется по установленной форме);

свидетельство о смерти;

выписка из Реестра актов гражданского состояния или справка о смерти (для ПФУ);

справка о месте проживания военнослужащего на день смерти;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.);

платежные документы (квитанции, чеки, накладные) на ритуальные услуги и надгробие;

реквизиты счета получателя;

копия паспорта, идентификационного кода лица, осуществлявшего погребение.

Где получить финансовую помощь

Если погибший служил в ВСУ, средства на погребение начисляет воинская часть, где он проходил службу. Для лиц, получавших пенсию (в частности, военную), помощь оформляется в сервисном центре ПФУ.

Размер зависит от закона, по которому назначена пенсия:

по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" —трехмесячная пенсия, но не менее 5 прожиточных минимумов;

по другим законам — две пенсии на момент смерти.

Для бесплатного погребения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны родственники должны обратиться в ЦНАП.

Там следует подать:

заявление;

копии удостоверения УБД/инвалидности;

копии договора-заказа ритуальных услуг;

платежные документы;

копии паспорта, ИНН и свидетельства о смерти;

документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

Что делать, если смерть военнослужащего произошла за границей

В случае смерти военнослужащего за пределами Украины необходимо подать:

свидетельство о смерти, выданное уполномоченным органом иностранного государства;

справку или свидетельство, выданное консульским учреждением или посольством Украины;

документы, подтверждающие погребение.

Напомним, родственники погибшего военного также имеют право на получение денежных выплат и компенсаций. Читайте, кто и сколько может получить и какие документы нужно принести.

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