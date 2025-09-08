Выплаты семьям погибших военных будут осуществлять по-новому — что изменилось

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины. Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как будут выплачивать помощь семьям погибших

Согласно изменениям в соответствующие приказы:

общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн ;

; выплата 1/5 части от общего размера ОГД (3 млн грн) будет осуществляться немедленно;

выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно.

"Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов", — отметили в ведомстве.

Когда заработают изменения

В Минобороны уточнили, что новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

