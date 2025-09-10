Відео
Нові виплати родині загиблого воїна у вересні — що змінилося

Нові виплати родині загиблого воїна у вересні — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 05:40
Нові виплати родичам загиблих військових вересень 2025 - зміни у процесі
Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: preobrazhennja.org.ua

У вересні змінюється процес надання одноразової грошової допомоги родичам загиблого військовослужбовця. Загальна сума не змінюється, але сам процес виплати дещо змінюється, розтягуючись у часі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Зміни у виплаті — що не зміниться

З 1 вересня 2025 року дещо змінився процес виплат родичам загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

При цьому загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і надалі становить 15 мільйонів гривень.

Як з вересня виплачуватимуть гроші родичам загиблих воїнів

Початково і негайно родичі загиблого отримуватимуть лише п’яту частину від загальної суми, то 3 мільйони гривень.

Уся інша сума, а це 12 мільйонів гривень, буде отримуватися поступово, протягом 80 місяців, тобто 6 років та 8 місяців.

"Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

У військовому відомстві також наголосили, що запровадження такого рівномірного графіка виплат підсилить плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк пояснив, чому виплати за загиблих розтягнули.

Додамо, ми повідомляли про те, що Верховна Рада надала право на отримання виплат за загиблого військового ще одній категорії військовослужбовця.

ЗСУ родина військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
