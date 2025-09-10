Нові виплати родичам загиблих військових вересень 2025 - зміни у процесі

Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: preobrazhennja.org.ua

У вересні змінюється процес надання одноразової грошової допомоги родичам загиблого військовослужбовця. Загальна сума не змінюється, але сам процес виплати дещо змінюється, розтягуючись у часі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Зміни у виплаті — що не зміниться

З 1 вересня 2025 року дещо змінився процес виплат родичам загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

При цьому загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і надалі становить 15 мільйонів гривень.

Як з вересня виплачуватимуть гроші родичам загиблих воїнів

Початково і негайно родичі загиблого отримуватимуть лише п’яту частину від загальної суми, то 3 мільйони гривень.

Уся інша сума, а це 12 мільйонів гривень, буде отримуватися поступово, протягом 80 місяців, тобто 6 років та 8 місяців.

"Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам", — підкреслили у Міністерстві оборони України.

У військовому відомстві також наголосили, що запровадження такого рівномірного графіка виплат підсилить плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.

