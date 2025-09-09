Кабмін розтягнув виплати за загиблих військових через тягар на бюджет, заявив Нагорняк

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабмін прийняв рішення розтягнути виплати по 15 млн гривень на 6,5. Скоріше за все, це було зроблено, оскільки бюджет не витримує такий тягар.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 8 вересня, заявив народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Чому на думку нардепа в Україні розтягнули виплати за загиблих воїнів

Нагорняк зазначив, що під час під майже ніхто не реальні втрати, однак їх дуже багато.

"Ви знаєте, тема надскладна і її мало хто хоче коментувати, тому що під час війни... так прийнято, що сторона, яка воює, яка обороняється, мало хто говорить про реальні втрати, а вони, нажаль, дуже значні. І як депутат мажоритарник з Черкаської області, я це бачу по своїм громадам. І велика кількість загиблих, наших героїв, які вже поховані", — сказав нардеп.

Він також додав, що велика кількість сімей очікують хорошої звістки від різних державних структур. Зокрема, мова стосується безвісті зниклих. Однак, за словами нардепа, з великою ймовірністю, ці люди теж загинули.

"Велика кількість... із тих, хто зниклі безвісті — ми добре усвідомлюємо, що з великою ймовірністю, ці люди теж загиблі, але не підтверджений їхній факт загибелі, тому що тіла забрати з поля бою на сьогоднішній день практично неможливо", — пояснив він.

Також Нагорняк ще раз додав, що це питання дуже складне і хоч кількість жертв поки що ніхто не озвучує, але їх все ж багато.

Резюмуючи нардеп сказав, що розуміє, який тягар зараз на бюджеті, тому ймовірно, саме через це уряд прийняв рішення про збільшення терміну виплат коштів за загиблих.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військові, які отримали травми під час служби, мають право отримати грошове забезпечення на весь період лікування. Який розмір виплат та що відомо — читайте за цим посиланням.

