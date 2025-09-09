Кабмин растянул выплаты за погибших военных из-за бремени на бюджет, заявил Нагорняк

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабмин принял решение растянуть выплаты по 15 млн гривен на 6,5. Скорее всего, это было сделано, поскольку бюджет не выдерживает такое бремя.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 8 сентября заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Реклама

Читайте также:

Почему, по мнению нардепа, в Украине растянули выплаты за погибших воинов

Нагорняк отметил, что во время войны почти никто не говорит про реальные потери, однако их очень много.

"Вы знаете, тема сверхсложная, и ее мало кто хочет комментировать, потому что во время войны... так принято, что сторона, которая воюет, которая обороняется, мало кто говорит о реальных потерях, а они, к сожалению, очень значительны. И как депутат-мажоритарщик из Черкасской области, я это вижу по своим громадам. И большое количество погибших, наших героев, уже похоронены", — сказал нардеп.

Он также добавил, что большое количество семей ожидают хорошего известия от различных государственных структур. В частности, речь касается без вести пропавших. Однако, по словам нардепа, с большой вероятностью эти люди тоже погибли.

"Большое количество... из тех, кто пропали без вести — мы хорошо осознаем, что с большой вероятностью эти люди тоже погибли, но не подтвержден факт их гибели, потому что тела забрать с поля боя на сегодняшний день практически невозможно", — пояснил он.

Также Нагорняк еще раз добавил, что этот вопрос очень сложный, и хоть количество жертв пока никто не озвучивает, но их все же много.

Резюмируя, нардеп сказал, что понимает, какое бремя сейчас на бюджете, поэтому, вероятно, правительство приняло решение об увеличении срока выплат средств за погибших.

Напомним, недавно мы писали, что военные, которые получили травмы во время службы, имеют право получить денежное обеспечение на весь период лечения. Какой размер выплат и что известно — читайте по этой ссылке.

Также мы информировали, что в Украине у участников боевых действий и их семей есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, с началом отопительного сезона в октябре они могут получить возмещение расходов на отопление.