Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Новые выплаты семье погибшего воина в сентябре — что изменилось

Новые выплаты семье погибшего воина в сентябре — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 05:40
Новые выплаты родственникам погибших военных сентябрь 2025 - изменения в процессе
Похороны погибшего военнослужащего. Фото: preobrazhennja.org.ua

В сентябре меняется процесс предоставления единовременной денежной помощи родственникам погибшего военнослужащего. Общая сумма не меняется, но сам процесс выплаты несколько меняется, растягиваясь во времени.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Изменения в выплате — что не изменится

С 1 сентября 2025 года несколько изменился процесс выплат родственникам погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.

При этом общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и в дальнейшем составляет 15 миллионов гривен.

Как с сентября будут выплачивать деньги родственникам погибших воинов

Изначально и немедленно родственники погибшего будут получать только пятую часть от общей суммы, то есть 3 миллиона гривен.

Вся остальная сумма, а это 12 миллионов гривен, будет получаться постепенно, в течение 80 месяцев, то есть 6 лет и 8 месяцев.

"Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям", — подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

В военном ведомстве также отметили, что введение такого равномерного графика выплат усилит плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.

Напомним, мы ранее писали о том, что нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк объяснил, почему выплаты за погибших растянули.

Добавим, мы сообщали о том, что Верховная Рада предоставила право на получение выплат за погибшего военного еще одной категории военнослужащего.

ВСУ семья военнослужащие погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
