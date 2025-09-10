Новые выплаты родственникам погибших военных сентябрь 2025 - изменения в процессе

Новые выплаты семье погибшего воина в сентябре — что изменилось
В сентябре меняется процесс предоставления единовременной денежной помощи родственникам погибшего военнослужащего. Общая сумма не меняется, но сам процесс выплаты несколько меняется, растягиваясь во времени.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Изменения в выплате — что не изменится
С 1 сентября 2025 года несколько изменился процесс выплат родственникам погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.
При этом общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и в дальнейшем составляет 15 миллионов гривен.
Как с сентября будут выплачивать деньги родственникам погибших воинов
Изначально и немедленно родственники погибшего будут получать только пятую часть от общей суммы, то есть 3 миллиона гривен.
Вся остальная сумма, а это 12 миллионов гривен, будет получаться постепенно, в течение 80 месяцев, то есть 6 лет и 8 месяцев.
"Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям", — подчеркнули в Министерстве обороны Украины.
В военном ведомстве также отметили, что введение такого равномерного графика выплат усилит плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.
