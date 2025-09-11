Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии чернобыльцев — какие суммы выплачивают в 2025 году

Пенсии чернобыльцев — какие суммы выплачивают в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 05:45
Пенсионное обеспечение чернобыльцев — что будет с выплатами до конца 2025 года
Человек считает деньги. Фото: УНИАН

В Украине люди, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получают государственные пенсии и дополнительные выплаты. Размер их пенсионного обеспечения зависит от категории получателя.

О том, сколько получают чернобыльцы на пенсии и от чего зависит размер их выплат, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Как назначается пенсия чернобыльцам и от чего зависит ее размер

Для тех, кто работал или проживал в зонах радиоактивного загрязнения, пенсионный возраст уменьшен на 1-13 лет. Страховой стаж для выхода на пенсию тоже уменьшается, но он должен составлять не менее 15 лет. Для лиц с инвалидностью, связанной с Чернобылем, пенсия рассчитывается:

  • как компенсация фактических потерь заработка во время работы в зоне отчуждения (1986-1990 годы);
  • на основе пятикратной минимальной зарплаты.

Какие минимальные выплаты получают чернобыльцы

Минимальные пенсии устанавливаются в зависимости от группы инвалидности. С 1 марта 2025 года они составляют:

  • І группа — 100% средней заработной платы в Украине за предыдущий год;
  • II группа — 80% средней заработной платы в Украине за предыдущий год;
  • III группа — 60% средней заработной платы в Украине за предыдущий год.

К основным пенсиям добавляется дополнительная выплата, размер которой зависит от категории пострадавшего. Для участников ликвидации с инвалидностью с 1 марта 2025 года минимальные выплаты составляют:

  • І группа — 17 486,60 грн;
  • II группа — 13 989,28 грн;
  • III группа — 10 491,96 грн.

Если умер участник ликвидации аварии, нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Размер такой пенсии рассчитывается из зарплаты умершего в зоне отчуждения или на основе пятикратного минимального заработка.

Ранее мы писали, что в Украине нынешняя формула начисления пенсий не обеспечивает высоких выплат. Лица, которые получают зарплату "в конверте" и не платят взносы в Пенсионный фонд, после 65 лет могут рассчитывать только на минимальную пенсию.

Также мы рассказывали, что в 2025 году пенсионеры, которые сделали существенный вклад в развитие страны, получат ежемесячную доплату к пенсии. Она будет составлять 23-35% прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 543-826 гривен ежемесячно.

выплаты пенсии пенсионеры инвалидность Пенсионный Фонд чернобыльци
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации