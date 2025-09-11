Пенсионное обеспечение чернобыльцев — что будет с выплатами до конца 2025 года

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

В Украине люди, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получают государственные пенсии и дополнительные выплаты. Размер их пенсионного обеспечения зависит от категории получателя.

О том, сколько получают чернобыльцы на пенсии и от чего зависит размер их выплат, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Как назначается пенсия чернобыльцам и от чего зависит ее размер

Для тех, кто работал или проживал в зонах радиоактивного загрязнения, пенсионный возраст уменьшен на 1-13 лет. Страховой стаж для выхода на пенсию тоже уменьшается, но он должен составлять не менее 15 лет. Для лиц с инвалидностью, связанной с Чернобылем, пенсия рассчитывается:

как компенсация фактических потерь заработка во время работы в зоне отчуждения (1986-1990 годы);

на основе пятикратной минимальной зарплаты.

Какие минимальные выплаты получают чернобыльцы

Минимальные пенсии устанавливаются в зависимости от группы инвалидности. С 1 марта 2025 года они составляют:

І группа — 100% средней заработной платы в Украине за предыдущий год;

II группа — 80% средней заработной платы в Украине за предыдущий год;

III группа — 60% средней заработной платы в Украине за предыдущий год.

К основным пенсиям добавляется дополнительная выплата, размер которой зависит от категории пострадавшего. Для участников ликвидации с инвалидностью с 1 марта 2025 года минимальные выплаты составляют:

І группа — 17 486,60 грн;

II группа — 13 989,28 грн;

III группа — 10 491,96 грн.

Если умер участник ликвидации аварии, нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Размер такой пенсии рассчитывается из зарплаты умершего в зоне отчуждения или на основе пятикратного минимального заработка.

Ранее мы писали, что в Украине нынешняя формула начисления пенсий не обеспечивает высоких выплат. Лица, которые получают зарплату "в конверте" и не платят взносы в Пенсионный фонд, после 65 лет могут рассчитывать только на минимальную пенсию.

Также мы рассказывали, что в 2025 году пенсионеры, которые сделали существенный вклад в развитие страны, получат ежемесячную доплату к пенсии. Она будет составлять 23-35% прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 543-826 гривен ежемесячно.