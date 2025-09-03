Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсионная формула — как будут считать выплаты украинцев

Пенсионная формула — как будут считать выплаты украинцев

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 05:45
Формула расчета пенсий — почему украинцы не смогут получить высокие выплаты
Женщины в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

В Украине действующая формула начисления пенсий не позволяет получать высокие выплаты. Люди, которые получают зарплату "в конверте" и не платят взносы в Пенсионный фонд, могут рассчитывать только на минимальную пенсию после 65 лет.

О том, как считают пенсии украинцев и почему действующая формула не позволяет получать большие выплаты, говорится в материале OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Какие выплаты получают украинские пенсионеры в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, в июне средняя зарплата в Украине составила 22,3 тыс. грн. Теоретически "достаточная" пенсия должна быть около 40% от этого показателя, то есть примерно 9 тыс. грн.

Однако средняя пенсия по возрасту в июне 2025 года составляла лишь 6,1 тыс. грн. На самом деле большинство пенсионеров получает еще меньше:

  • до 4 тыс. грн — 3,6 млн человек (35,3%);
  • до 5 тыс. грн — 5,7 млн человек (55,8%).

Пенсии за выслугу лет получают около 522 тыс. человек. Средняя выплата для этой категории — 12,5 тыс. грн, что значительно больше средней пенсии, но меньше, чем у судей — около 109 тыс. грн.

Для сравнения, в июне 2020 года средняя пенсия составляла 3,4 тыс. грн, а пенсия за выслугу лет — 4,6 тыс. грн. За пять лет разница выросла почти вдвое из-за многочисленных перерасчетов, количество которых за это время выросло в 26 раз — до 758 тыс. решений, а суммарный долг Пенсионного фонда достиг почти 85 млрд грн.

Почему выплаты украинцев на пенсии слишком малы

Формула Пенсионного фонда ограничивает размер выплат:

Средняя зарплата за 3 года × стаж × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%.

Например, человек с минимальной зарплатой 8 тыс. грн и полным стажем 35 лет получает по формуле 2 170 грн — меньше минимальной пенсии. Однако это не возможно, поэтому Пенсионный фонд "дотягивает" выплату такого человека до минимально допустимого размера — 2 361 грн в 2025 году. Если зарплата была на 10% выше средней, пенсия по той же формуле составит уже 5 797 грн.

Повышение пенсий возможно только при росте "белых" зарплат и количества работающих людей — потому что Украина использует солидарную систему, когда пенсии выплачиваются за счет нынешних работников.

Ранее мы писали, что последняя индексация пенсий в Украине состоялась 1 марта 2025 года. Это было сделано в рамках ежегодной корректировки выплат, чтобы обезопасить пенсионеров от обесценивания денег из-за инфляции.

Также мы рассказывали, что известные украинские артисты после выхода на заслуженный отдых сталкиваются с подобными финансовыми трудностями, как и рядовые люди. Несмотря на многолетнюю карьеру, многочисленные выступления и популярность, их пенсионные выплаты обычно остаются достаточно небольшими.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации