Формула расчета пенсий — почему украинцы не смогут получить высокие выплаты

В Украине действующая формула начисления пенсий не позволяет получать высокие выплаты. Люди, которые получают зарплату "в конверте" и не платят взносы в Пенсионный фонд, могут рассчитывать только на минимальную пенсию после 65 лет.

О том, как считают пенсии украинцев и почему действующая формула не позволяет получать большие выплаты, говорится в материале OBOZ.UA.

По данным Пенсионного фонда, в июне средняя зарплата в Украине составила 22,3 тыс. грн. Теоретически "достаточная" пенсия должна быть около 40% от этого показателя, то есть примерно 9 тыс. грн.

Однако средняя пенсия по возрасту в июне 2025 года составляла лишь 6,1 тыс. грн. На самом деле большинство пенсионеров получает еще меньше:

до 4 тыс. грн — 3,6 млн человек (35,3%);

до 5 тыс. грн — 5,7 млн человек (55,8%).

Пенсии за выслугу лет получают около 522 тыс. человек. Средняя выплата для этой категории — 12,5 тыс. грн, что значительно больше средней пенсии, но меньше, чем у судей — около 109 тыс. грн.

Для сравнения, в июне 2020 года средняя пенсия составляла 3,4 тыс. грн, а пенсия за выслугу лет — 4,6 тыс. грн. За пять лет разница выросла почти вдвое из-за многочисленных перерасчетов, количество которых за это время выросло в 26 раз — до 758 тыс. решений, а суммарный долг Пенсионного фонда достиг почти 85 млрд грн.

Почему выплаты украинцев на пенсии слишком малы

Формула Пенсионного фонда ограничивает размер выплат:

Средняя зарплата за 3 года × стаж × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%.

Например, человек с минимальной зарплатой 8 тыс. грн и полным стажем 35 лет получает по формуле 2 170 грн — меньше минимальной пенсии. Однако это не возможно, поэтому Пенсионный фонд "дотягивает" выплату такого человека до минимально допустимого размера — 2 361 грн в 2025 году. Если зарплата была на 10% выше средней, пенсия по той же формуле составит уже 5 797 грн.

Повышение пенсий возможно только при росте "белых" зарплат и количества работающих людей — потому что Украина использует солидарную систему, когда пенсии выплачиваются за счет нынешних работников.

