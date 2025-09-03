Відео
Головна Економіка Пенсійна формула — як рахуватимуть виплати українців

Пенсійна формула — як рахуватимуть виплати українців

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 05:45
Формула розрахунку пенсій — чому українці не зможуть отримати високі виплати
Жінки у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

В Україні чинна формула нарахування пенсій не дозволяє отримувати високі виплати. Люди, які отримують зарплату "в конверті" і не сплачують внески до Пенсійного фонду, можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію після 65 років.

Про те, як рахують пенсії українців та чому чинна формула не дозволяє отримувати великі виплати, йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Які виплати отримують українські пенсіонери у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, у червні середня зарплата в Україні становила 22,3 тис. грн. Теоретично "достатня" пенсія має бути близько 40% від цього показника, тобто приблизно 9 тис. грн.

Однак середня пенсія за віком у червні 2025 року становила лише 6,1 тис. грн. Насправді більшість пенсіонерів отримує ще менше:

  • до 4 тис. грн — 3,6 млн осіб (35,3%);
  • до 5 тис. грн — 5,7 млн осіб (55,8%).

Пенсії за вислугу років отримують близько 522 тис. людей. Середня виплата для цієї категорії — 12,5 тис. грн, що значно більше за середню пенсію, але менше, ніж у суддів — близько 109 тис. грн.

Для порівняння, у червні 2020 року середня пенсія становила 3,4 тис. грн, а пенсія за вислугу років — 4,6 тис. грн. За п’ять років різниця зросла майже вдвічі через численні перерахунки, кількість яких за цей час зросла у 26 разів — до 758 тис. рішень, а сумарний борг Пенсійного фонду сягнув майже 85 млрд грн.

Чому виплати українців на пенсії замалі

Формула Пенсійного фонду обмежує розмір виплат:

Середня зарплата за 3 роки × стаж × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%.

Наприклад, людина з мінімальною зарплатою 8 тис. грн і повним стажем 35 років отримує за формулою 2 170 грн — менше за мінімальну пенсію. Однак це не можливо, тому Пенсійний фонд "дотягує" виплату такої людини до мінімально допустимого розміру — 2 361 грн у 2025 році. Якщо зарплата була на 10% вища за середню, пенсія за тією ж формулою складе вже 5 797 грн.

Підвищення пенсій можливе лише при зростанні "білих" зарплат та кількості людей, що працює — бо Україна використовує солідарну систему, коли пенсії виплачуються коштом нинішніх працівників.

Раніше ми писали, що остання індексація пенсій в Україні відбулася 1 березня 2025 року. Це було зроблено в рамках щорічного коригування виплат, щоб убезпечити пенсіонерів від знецінення грошей через інфляцію.

Також ми розповідали, що відомі українські артисти після виходу на заслужений відпочинок стикаються з подібними фінансовими труднощами, як і пересічні люди. Попри багаторічну кар’єру, численні виступи та популярність, їхні пенсійні виплати зазвичай залишаються досить невеликими.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
