Формула розрахунку пенсій — чому українці не зможуть отримати високі виплати

Пенсійна формула — як рахуватимуть виплати українців
В Україні чинна формула нарахування пенсій не дозволяє отримувати високі виплати. Люди, які отримують зарплату "в конверті" і не сплачують внески до Пенсійного фонду, можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію після 65 років.
Про те, як рахують пенсії українців та чому чинна формула не дозволяє отримувати великі виплати, йдеться у матеріалі OBOZ.UA.
Які виплати отримують українські пенсіонери у 2025 році
За даними Пенсійного фонду, у червні середня зарплата в Україні становила 22,3 тис. грн. Теоретично "достатня" пенсія має бути близько 40% від цього показника, тобто приблизно 9 тис. грн.
Однак середня пенсія за віком у червні 2025 року становила лише 6,1 тис. грн. Насправді більшість пенсіонерів отримує ще менше:
- до 4 тис. грн — 3,6 млн осіб (35,3%);
- до 5 тис. грн — 5,7 млн осіб (55,8%).
Пенсії за вислугу років отримують близько 522 тис. людей. Середня виплата для цієї категорії — 12,5 тис. грн, що значно більше за середню пенсію, але менше, ніж у суддів — близько 109 тис. грн.
Для порівняння, у червні 2020 року середня пенсія становила 3,4 тис. грн, а пенсія за вислугу років — 4,6 тис. грн. За п’ять років різниця зросла майже вдвічі через численні перерахунки, кількість яких за цей час зросла у 26 разів — до 758 тис. рішень, а сумарний борг Пенсійного фонду сягнув майже 85 млрд грн.
Чому виплати українців на пенсії замалі
Формула Пенсійного фонду обмежує розмір виплат:
Середня зарплата за 3 роки × стаж × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%.
Наприклад, людина з мінімальною зарплатою 8 тис. грн і повним стажем 35 років отримує за формулою 2 170 грн — менше за мінімальну пенсію. Однак це не можливо, тому Пенсійний фонд "дотягує" виплату такої людини до мінімально допустимого розміру — 2 361 грн у 2025 році. Якщо зарплата була на 10% вища за середню, пенсія за тією ж формулою складе вже 5 797 грн.
Підвищення пенсій можливе лише при зростанні "білих" зарплат та кількості людей, що працює — бо Україна використовує солідарну систему, коли пенсії виплачуються коштом нинішніх працівників.
Раніше ми писали, що остання індексація пенсій в Україні відбулася 1 березня 2025 року. Це було зроблено в рамках щорічного коригування виплат, щоб убезпечити пенсіонерів від знецінення грошей через інфляцію.
Також ми розповідали, що відомі українські артисти після виходу на заслужений відпочинок стикаються з подібними фінансовими труднощами, як і пересічні люди. Попри багаторічну кар’єру, численні виступи та популярність, їхні пенсійні виплати зазвичай залишаються досить невеликими.
