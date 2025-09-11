Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії чорнобильців — які суми виплачують у 2025 році

Пенсії чорнобильців — які суми виплачують у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 05:45
Пенсійне забезпечення чорнобильців — що буде з виплатами до кінця 2025 року
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

В Україні люди, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, отримують державні пенсії та додаткові виплати. Розмір їх пенсійного забезпечення залежить від категорії отримувача.

Про те, скільки отримують чорнобильці на пенсії та від чого залежить розмір їх виплат, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Як призначається пенсія чорнобильцям та від чого залежить її розмір

Для тих, хто працював або проживав у зонах радіоактивного забруднення, пенсійний вік зменшений на 1–13 років. Страховий стаж для виходу на пенсію теж зменшується, але він має становити щонайменше 15 років. Для осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобилем, пенсія розраховується:

  • як компенсація фактичних втрат заробітку під час роботи у зоні відчуження (1986–1990 роки);
  • на основі п’ятикратної мінімальної зарплати.

Які мінімальні виплати отримують чорнобильці 

Мінімальні пенсії встановлюються залежно від групи інвалідності. З 1 березня 2025 року вони становлять:

  • І група — 100% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік;
  • II група — 80% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік;
  • III група — 60% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік.

До основних пенсій додається додаткова виплата, розмір якої залежить від категорії потерпілого. Для учасників ліквідації з інвалідністю з 1 березня 2025 року мінімальні виплати становлять:

  • І група — 17 486,60 грн;
  • II група — 13 989,28 грн;
  • III група — 10 491,96 грн.

Якщо помер учасник ліквідації аварії, непрацездатні члени сім’ї можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Розмір такої пенсії розраховується з зарплати померлого в зоні відчуження або на основі п’ятикратного мінімального заробітку.

Раніше ми писали, що в Україні нинішня формула нарахування пенсій не забезпечує високих виплат. Особи, які отримують зарплату "в конверті" і не сплачують внески до Пенсійного фонду, після 65 років можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію.

Також ми розповідали, що у 2025 році пенсіонери, які зробили суттєвий вклад у розвиток країни, отримають щомісячну доплату до пенсії. Вона складатиме 23–35% прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 543–826 гривень щомісяця.

виплати пенсії пенсіонери інвалідність Пенсійний Фонд чорнобильці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації