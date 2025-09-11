Пенсійне забезпечення чорнобильців — що буде з виплатами до кінця 2025 року

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

В Україні люди, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, отримують державні пенсії та додаткові виплати. Розмір їх пенсійного забезпечення залежить від категорії отримувача.

Про те, скільки отримують чорнобильці на пенсії та від чого залежить розмір їх виплат, пояснили в Пенсійному фонді України.

Як призначається пенсія чорнобильцям та від чого залежить її розмір

Для тих, хто працював або проживав у зонах радіоактивного забруднення, пенсійний вік зменшений на 1–13 років. Страховий стаж для виходу на пенсію теж зменшується, але він має становити щонайменше 15 років. Для осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобилем, пенсія розраховується:

як компенсація фактичних втрат заробітку під час роботи у зоні відчуження (1986–1990 роки);

на основі п’ятикратної мінімальної зарплати.

Які мінімальні виплати отримують чорнобильці

Мінімальні пенсії встановлюються залежно від групи інвалідності. З 1 березня 2025 року вони становлять:

І група — 100% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік;

II група — 80% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік;

III група — 60% середньої заробітної плати в Україні за попередній рік.

До основних пенсій додається додаткова виплата, розмір якої залежить від категорії потерпілого. Для учасників ліквідації з інвалідністю з 1 березня 2025 року мінімальні виплати становлять:

І група — 17 486,60 грн;

II група — 13 989,28 грн;

III група — 10 491,96 грн.

Якщо помер учасник ліквідації аварії, непрацездатні члени сім’ї можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Розмір такої пенсії розраховується з зарплати померлого в зоні відчуження або на основі п’ятикратного мінімального заробітку.

Раніше ми писали, що в Україні нинішня формула нарахування пенсій не забезпечує високих виплат. Особи, які отримують зарплату "в конверті" і не сплачують внески до Пенсійного фонду, після 65 років можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію.

Також ми розповідали, що у 2025 році пенсіонери, які зробили суттєвий вклад у розвиток країни, отримають щомісячну доплату до пенсії. Вона складатиме 23–35% прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 543–826 гривень щомісяця.