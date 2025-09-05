Відео
Головна Економіка Щонайменше 543 грн надбавки до пенсії — хто має право на доплати

Щонайменше 543 грн надбавки до пенсії — хто має право на доплати

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 05:45
Виплати для пенсіонерів — хто отримає додатково від 543 до 826 грн у вересні
Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році українські пенсіонери, які зробили значний внесок у розвиток держави, матимуть право щомісяця отримувати додаткову виплату до пенсії. 

Про те, яку надбавку можуть отримувати деякі українці похилого віку та як оформити доплати, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Читайте також:

Розмір надбавки та хто її може отримувати у 2025 році

Величина доплати складає від 23% до 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це становить 543–826 гривень на місяць. Якщо пенсіонер має право на кілька видів надбавок, виплачується лише та, що більша за розміром. Доплата призначається наступним категоріям:

  • ветеранам війни, нагородженим орденами за особисту мужність у захисті України;
  • громадянам, ушанованих державними нагородами, орденами або почесним званням "Заслужений";
  • космонавтам, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами;
  • спортсменам, які здобули титули чемпіонів або встановили рекорди на рівні Європи, світу, Олімпійських або Паралімпійських ігор.

Як оформити доплату та які документи для цього потрібно надати

Надбавка не нараховується автоматично. Щоб її отримати, пенсіонеру потрібно:

  1. Звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України особисто або через електронний кабінет;
  2. Подати заяву на нарахування доплати за особливі заслуги;
  3. Надати документи, які підтверджують право на виплату (нагороди, дипломи, посвідчення, довідки та інші документи).

Якщо пенсіонер, який мав право на надбавку, помер, його близькі також можуть отримати частину цієї суми. Розмір такої надбавки складає від 70% до 90% від того, що отримував покійний.

Раніше ми писали, що максимальна пенсія в Україні обмежена десятикратним прожитковим мінімумом для непрацездатних. У 2025 році — це 23 610 грн.

Також ми розповідали, що система нарахування пенсій в Україні не дозволяє отримувати великі виплати. Ті, хто заробляє"в конверті" і не робить внески до Пенсійного фонду, можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію після 65 років.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
