Минимум 543 грн надбавки к пенсии — кто имеет право на доплаты

Минимум 543 грн надбавки к пенсии — кто имеет право на доплаты

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 05:45
Выплаты для пенсионеров — кто получит дополнительно от 543 до 826 грн в сентябре
Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году украинские пенсионеры, которые сделали значительный вклад в развитие государства, будут иметь право ежемесячно получать дополнительную выплату к пенсии.

О том, какую надбавку могут получать некоторые украинцы пожилого возраста и как оформить доплаты, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Читайте также:

Размер надбавки и кто ее может получать в 2025 году

Величина доплаты составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 543-826 гривен в месяц. Если пенсионер имеет право на несколько видов надбавок, выплачивается только та, которая больше по размеру. Доплата назначается следующим категориям:

  • ветеранам войны, награжденным орденами за личное мужество в защите Украины;
  • гражданам, удостоенных государственными наградами, орденами или почетным званием "Заслуженный";
  • космонавтам, которые осуществляли выход в открытый космос или управляли экспериментальными летательными аппаратами;
  • спортсменам, которые получили титулы чемпионов или установили рекорды на уровне Европы, мира, Олимпийских или Параолимпийских игр.

Как оформить доплату и какие документы для этого нужно предоставить

Надбавка не начисляется автоматически. Чтобы ее получить, пенсионеру нужно:

  1. Обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины лично или через электронный кабинет;
  2. Подать заявление на начисление доплаты за особые заслуги;
  3. Предоставить документы, подтверждающие право на выплату (награды, дипломы, удостоверения, справки и другие документы).

Если пенсионер, который имел право на надбавку, умер, его близкие также могут получить часть этой суммы. Размер такой надбавки составляет от 70% до 90% от того, что получал покойный.

Ранее мы писали, что максимальная пенсия в Украине ограничена десятикратным прожиточным минимумом для нетрудоспособных. В 2025 году — это 23 610 грн.

Также мы рассказывали, что система начисления пенсий в Украине не позволяет получать большие выплаты. Те, кто зарабатывает "в конверте" и не делает взносы в Пенсионный фонд, могут рассчитывать лишь на минимальную пенсию после 65 лет.

выплаты пенсии деньги пенсионеры надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
