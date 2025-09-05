Выплаты для пенсионеров — кто получит дополнительно от 543 до 826 грн в сентябре

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году украинские пенсионеры, которые сделали значительный вклад в развитие государства, будут иметь право ежемесячно получать дополнительную выплату к пенсии.

О том, какую надбавку могут получать некоторые украинцы пожилого возраста и как оформить доплаты, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер надбавки и кто ее может получать в 2025 году

Величина доплаты составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это составляет 543-826 гривен в месяц. Если пенсионер имеет право на несколько видов надбавок, выплачивается только та, которая больше по размеру. Доплата назначается следующим категориям:

ветеранам войны, награжденным орденами за личное мужество в защите Украины;

гражданам, удостоенных государственными наградами, орденами или почетным званием "Заслуженный";

космонавтам, которые осуществляли выход в открытый космос или управляли экспериментальными летательными аппаратами;

спортсменам, которые получили титулы чемпионов или установили рекорды на уровне Европы, мира, Олимпийских или Параолимпийских игр.

Как оформить доплату и какие документы для этого нужно предоставить

Надбавка не начисляется автоматически. Чтобы ее получить, пенсионеру нужно:

Обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины лично или через электронный кабинет; Подать заявление на начисление доплаты за особые заслуги; Предоставить документы, подтверждающие право на выплату (награды, дипломы, удостоверения, справки и другие документы).

Если пенсионер, который имел право на надбавку, умер, его близкие также могут получить часть этой суммы. Размер такой надбавки составляет от 70% до 90% от того, что получал покойный.

