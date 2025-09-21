Базовая социальная помощь в 2026 — что изменится и от чего будет зависеть размер выплат

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине заработает новая система государственной поддержки для малообеспеченных семей и уязвимых категорий населения. Вместо нескольких различных выплат будет одна единственная базовая помощь.

О том, каким будет размер базовой социальной помощи, кто и как сможет ее оформить, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко.

Как будет работать базовая социальная помощь

По словам народного депутата, новая система будет адресной, удобной для оформления и более эффективной, поскольку объединит различные виды выплат в одну. Семьи смогут получать такую поддержку:

Для первого члена семьи — 100% базовой величины. Для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины. Для детей до 18 лет и людей с инвалидностью I-II группы — 100% базовой величины.

Базовую величину ежегодно будет устанавливать Кабмин. Она заменит понятие "уровень обеспечения прожиточного минимума". Благодаря объединению программ общая помощь для уязвимых категорий населения будет больше, а бюрократия — меньше.

Процедуру оформления упростят. Помощь можно будет оформить онлайн через "Дію" или в ЦПАУ, а контроль за начислением будет осуществлять специальный орган.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что последнее повышение пенсий для людей с инвалидностью в Украине произошло в марте 2025 года в рамках плановой индексации. Эти выплаты остаются в силе до следующего пересмотра, поэтому с 1 октября дополнительного увеличения не предусмотрено.

Также мы рассказывали, что в Украине существует статус "ребенок войны", который предоставляется гражданам, которым на момент окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, еще не исполнилось 18 лет. Подтверждается он специальной отметкой в пенсионном удостоверении, которую ставят органы социальной защиты.