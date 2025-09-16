Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати людям з інвалідністю — на які пенсії очікувати у жовтні

Виплати людям з інвалідністю — на які пенсії очікувати у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:35
Підтримка людей з інвалідністю — які пенсії нарахує держава у жовтні 2025
Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Українці, які отримують пенсії через інвалідність, цікавляться, чи зміниться розмір їх виплат восени. Однак наразі очікувати підвищення не варто.

Про те, що буде з виплатами по інвалідності в Україні з жовтня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Хто має право на пенсію по інвалідності та від чого залежить її розмір

Останнє підвищення пенсій по інвалідності в Україні відбулося у березні 2025 року в межах планової індексації. Ці суми залишаються актуальними до наступного перерахунку, тому з 1 жовтня збільшення виплат не передбачено.

Пенсії по інвалідності призначаються людям, які частково або повністю втратили працездатність через хвороби, травми або вроджені вади. Важливою умовою є наявність відповідного страхового стажу, який залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності та може складати від 1 до 15 років.

На сайті Пенсійного фонду України пояснюють, що виплати визначаються як відсоток від пенсії за віком:

  • І група — 100%;
  • II група — 90%;
  • III група — 50%.

При цьому закон гарантує мінімальні суми. Для III групи — це не менше ніж 2 361 грн, а для I групи — не менше ніж 3 323 грн.

Як оформити пенсію по інвалідності

З 1 липня 2025 року в Україні запрацювала Пенсійна реформа. Всі функції з призначення та виплати соціальної допомоги людям з інвалідністю передані до Пенсійного фонду України. 

Це стосується виплат для осіб, які не отримують пенсію, допомоги людям з інвалідністю з дитинства, підтримки дітей з інвалідністю, а також соціальних виплат на догляд та субсидій на поховання.

Для тих, хто вже отримує пенсії, нічого робити не потрібно. Новим отримувачам слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами, що підтверджують право на пенсію.

Раніше ми писали, що останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року в рамках щорічної індексації, що покликана захищати доходи пенсіонерів від впливу інфляції.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю можуть отримувати державну пенсію, проте зазвичай для цього необхідно мати мінімальний страховий стаж. Водночас існують випадки, коли виплати нараховуються навіть без виконання цієї вимоги.

виплати пенсії інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації