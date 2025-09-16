Підтримка людей з інвалідністю — які пенсії нарахує держава у жовтні 2025

Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Українці, які отримують пенсії через інвалідність, цікавляться, чи зміниться розмір їх виплат восени. Однак наразі очікувати підвищення не варто.

Про те, що буде з виплатами по інвалідності в Україні з жовтня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на пенсію по інвалідності та від чого залежить її розмір

Останнє підвищення пенсій по інвалідності в Україні відбулося у березні 2025 року в межах планової індексації. Ці суми залишаються актуальними до наступного перерахунку, тому з 1 жовтня збільшення виплат не передбачено.

Пенсії по інвалідності призначаються людям, які частково або повністю втратили працездатність через хвороби, травми або вроджені вади. Важливою умовою є наявність відповідного страхового стажу, який залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності та може складати від 1 до 15 років.

На сайті Пенсійного фонду України пояснюють, що виплати визначаються як відсоток від пенсії за віком:

І група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

При цьому закон гарантує мінімальні суми. Для III групи — це не менше ніж 2 361 грн, а для I групи — не менше ніж 3 323 грн.

Як оформити пенсію по інвалідності

З 1 липня 2025 року в Україні запрацювала Пенсійна реформа. Всі функції з призначення та виплати соціальної допомоги людям з інвалідністю передані до Пенсійного фонду України.

Це стосується виплат для осіб, які не отримують пенсію, допомоги людям з інвалідністю з дитинства, підтримки дітей з інвалідністю, а також соціальних виплат на догляд та субсидій на поховання.

Для тих, хто вже отримує пенсії, нічого робити не потрібно. Новим отримувачам слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами, що підтверджують право на пенсію.

Раніше ми писали, що останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року в рамках щорічної індексації, що покликана захищати доходи пенсіонерів від впливу інфляції.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю можуть отримувати державну пенсію, проте зазвичай для цього необхідно мати мінімальний страховий стаж. Водночас існують випадки, коли виплати нараховуються навіть без виконання цієї вимоги.