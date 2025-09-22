Социальная помощь после 65 лет — на какие выплаты рассчитывать украинцам в октябре

Социальная помощь — кто и сколько может получить в октябре
Государственная социальная помощь — это один из главных механизмов поддержки украинцев, которые не имеют достаточного трудового стажа или по состоянию здоровья не могут оформить пенсию.
О том, как получит социальную помощь и на какой размер выплат рассчитывать в октябре 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может получить помощь в октябре
Право на социальные выплаты имеют малообеспеченные граждане, у которых средний доход за последние шесть месяцев не превышает 2 361 грн — это прожиточный минимум в 2025 году.
Однако есть исключения. Для людей с инвалидностью I группы и детей, оставшихся без кормильца, уровень доходов не учитывается. Кроме того, ребенок с инвалидностью может одновременно получать несколько видов помощи, в том числе и в случае потери кормильца.
Условия назначения социальной помощи
Социальную помощь предоставляют только тем, кто не получает пенсию или другие государственные выплаты, кроме определенных законом исключений. Для оформления необходимо подать заявление и следующие документы:
- паспорт;
- трудовую книжку;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- декларацию о доходах (не требуется для людей с инвалидностью I группы и детей).
Если заявитель недееспособен — прилагается решение суда об опеке. Для детей, потерявших кормильца, подаются: свидетельство о рождении, документ о смерти кормильца и справка из учебного заведения (для студентов).
Какой размер выплат в 2025 году
Размер помощи зависит от прожиточного минимума (2 361 грн) и категории получателя:
- 2 833,2 грн (120%) — для двух детей;
- 1 180,5 грн (50%) — для священнослужителей;
- 708,3 грн (30%) — для людей в возрасте от 65 лет;
- 1 888,8 грн (80%) — для людей с инвалидностью II группы;
- 1 416,6 грн (60%) — для людей с инвалидностью III группы;
- 3 541,5 грн (150%) — семьям с тремя и более детьми, которые потеряли кормильца;
- 2 361 грн (100%) — для одного ребенка, людей с инвалидностью I группы и матерей-героинь.
Если начисленная сумма меньше прожиточного минимума, государство осуществляет адресную доплату в соответствии с постановлением КМУ №265. По прогнозам ПФУ, в 2025 году социальную помощь получат около 1,2 млн граждан, большинство из них — пожилые люди. Финансовую поддержку оказывают на такой период:
- для людей от 65 лет — пожизненно;
- для людей с инвалидностью — на период инвалидности;
- для детей, потерявших кормильца, — до 18 лет или до 23 лет в случае обучения (для сирот — до 23 лет).
Перерасчет размера помощи осуществляется автоматически в случае изменения прожиточного минимума или при изменении группы инвалидности.
Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Украине введут обновленную систему государственной поддержки для малообеспеченных семей и уязвимых групп населения. Вместо многочисленных отдельных выплат введут одну общую базовую помощь.
Также мы рассказывали, что в 2025 году для оформления пенсии в возрасте 60 лет украинцам нужно иметь не менее 32 лет официального стажа. Если стажа не хватает, закон позволяет легально докупить недостающие месяцы, однако часто возникает вопрос, целесообразно ли это делать.
