Социальная помощь после 65 лет — на какие выплаты рассчитывать украинцам в октябре

Государственная социальная помощь — это один из главных механизмов поддержки украинцев, которые не имеют достаточного трудового стажа или по состоянию здоровья не могут оформить пенсию.

О том, как получит социальную помощь и на какой размер выплат рассчитывать в октябре 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить помощь в октябре

Право на социальные выплаты имеют малообеспеченные граждане, у которых средний доход за последние шесть месяцев не превышает 2 361 грн — это прожиточный минимум в 2025 году.

Однако есть исключения. Для людей с инвалидностью I группы и детей, оставшихся без кормильца, уровень доходов не учитывается. Кроме того, ребенок с инвалидностью может одновременно получать несколько видов помощи, в том числе и в случае потери кормильца.

Условия назначения социальной помощи

Социальную помощь предоставляют только тем, кто не получает пенсию или другие государственные выплаты, кроме определенных законом исключений. Для оформления необходимо подать заявление и следующие документы:

паспорт;

трудовую книжку;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

декларацию о доходах (не требуется для людей с инвалидностью I группы и детей).

Если заявитель недееспособен — прилагается решение суда об опеке. Для детей, потерявших кормильца, подаются: свидетельство о рождении, документ о смерти кормильца и справка из учебного заведения (для студентов).

Какой размер выплат в 2025 году

Размер помощи зависит от прожиточного минимума (2 361 грн) и категории получателя:

2 833,2 грн (120%) — для двух детей;

1 180,5 грн (50%) — для священнослужителей;

708,3 грн (30%) — для людей в возрасте от 65 лет;

1 888,8 грн (80%) — для людей с инвалидностью II группы;

1 416,6 грн (60%) — для людей с инвалидностью III группы;

3 541,5 грн (150%) — семьям с тремя и более детьми, которые потеряли кормильца;

2 361 грн (100%) — для одного ребенка, людей с инвалидностью I группы и матерей-героинь.

Если начисленная сумма меньше прожиточного минимума, государство осуществляет адресную доплату в соответствии с постановлением КМУ №265. По прогнозам ПФУ, в 2025 году социальную помощь получат около 1,2 млн граждан, большинство из них — пожилые люди. Финансовую поддержку оказывают на такой период:

для людей от 65 лет — пожизненно;

для людей с инвалидностью — на период инвалидности;

для детей, потерявших кормильца, — до 18 лет или до 23 лет в случае обучения (для сирот — до 23 лет).

Перерасчет размера помощи осуществляется автоматически в случае изменения прожиточного минимума или при изменении группы инвалидности.

