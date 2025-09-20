Видео
Главная Экономика Покупка стажа может сохранить пенсионеру большие деньги — причина

Покупка стажа может сохранить пенсионеру большие деньги — причина

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:35
Выход на пенсию в Украине — как докупив несколько месяцев стажа можно сохранить сотни тысяч гривен
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

С 2025 года, чтобы оформить пенсию в 60 лет, украинцам нужно иметь не менее 32 лет официального стажа. Если его не хватает, закон позволяет легально докупить недостающие месяцы, но часто возникает вопрос, стоит ли это делать.

О том, как работает эта процедура и когда она действительно выгодна, объяснил юрист Михаил Вулах.

Читайте также:

Какие последствия отсутствия достаточного количества стажа

Довольно часто человек работал всю жизнь, но при обращении в Пенсионный фонд оказывается, что стажа не хватает. Это может стать неприятной неожиданностью и вызвать ощущение безысходности. Ведь даже несколько "лишних" лет ожидания — это десятки, а то и сотни тысяч гривен недополученных выплат. В 2025 году действуют такие правила выхода на пенсию:

  • в 60 лет — при наличии 32 лет стажа;
  • в 63 года — если стажа от 22 до 31 года;
  • в 65 лет — если накоплено от 15 лет.

Таким образом, отсутствие нескольких месяцев работы может отсрочить выплаты на годы и лишить человека сотен тысяч гривен. Впрочем, выход есть — государство позволяет докупить недостающее количество стажа и получить пенсию вовремя.

Когда докупить годы стажа действительно выгодно

К юристу обратился мужчина, который в 2025 году празднует свое 60-летие. Он имел чуть больше 28 лет стажа — почти на четыре года меньше необходимого минимума. По закону пенсия ему бы "светила" только в 63 года.

После детальных расчетов было решено докупить 3 года и 10 месяцев стажа, чтобы все же оформить выплаты сразу в 60.

По информации Пенсионного фонда Украины, стоимость стажа зависит от минимальной зарплаты. Один месяц обойдется в 22% от "минималки". Если она составляет 8 000 грн, то цена составляет 1 760 грн. В случае клиента за 46 месяцев пришлось заплатить 80 960 грн.

Эти деньги перечисляются официально в Пенсионный фонд, и после этого человек получает право оформить пенсию без отсрочек. В примере человек имел право на ежемесячную пенсию в размере 8 000 грн. Потраченные 80 960 грн фактически "возвращаются" уже через 10 месяцев получения пенсии.

Если же ждать до 63 лет, то потери составили бы около 288 000 грн недополученных выплат. В результате разница составляет более 200 тысяч гривен в пользу покупки стажа, даже без учета индексаций и надбавок.

На что обратить внимание перед принятием решения

Юрист отмечает, что принимать решение стоит только после детального анализа своего пенсионного дела. Выгода зависит от:

  • размера ожидаемой пенсии;
  • количества "приобретенных" лет;
  • финансовых возможностей человека.

Также важную роль играет состояние здоровья и планы на будущее — ведь чем дольше человек получает выплаты, тем больше польза от такого решения.

Ранее мы писали, что в 2026 году правительство Украины планирует ввести новые ограничения по отдельным категориям пенсионных выплат. Чрезмерно большие суммы будут сокращаться путем применения специальных коэффициентов.

Также мы рассказывали, что начиная с 1 июля 2025 года, неиспользованные пенсионные средства, которые оставались на счетах в Ощадбанке, начали возвращать в Пенсионный фонд Украины. Это правило распространяется на внутренне перемещенных лиц, которые более шести месяцев не снимали деньги и не проходили процедуру идентификации.

выплаты пенсии деньги пенсионеры стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
