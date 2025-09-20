Вихід на пенсію в Україні — як докупивши кілька місяців стажу можна зберегти сотні тисяч гривень

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

З 2025 року, щоб оформити пенсію у 60 років, українцям потрібно мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. Якщо його бракує, закон дозволяє легально докупити відсутні місяці, але часто постає питання, чи варто це робити.

Про те, як працює ця процедура та коли вона дійсно вигідна, пояснив юрист Михайло Вулах.

Які наслідки відсутності достатньої кількості стажу

Досить часто людина працювала все життя, але під час звернення до Пенсійного фонду виявляється, що стажу не вистачає. Це може стати неприємною несподіванкою і викликати відчуття безвиході. Адже навіть кілька "зайвих" років очікування — це десятки, а то й сотні тисяч гривень недоотриманих виплат. У 2025 році діють такі правила виходу на пенсію:

у 60 років — за наявності 32 років стажу;

у 63 роки — якщо стажу від 22 до 31 року;

у 65 років — якщо накопичено від 15 років.

Таким чином, відсутність кількох місяців роботи може відтермінувати виплати на роки та позбавити людину сотень тисяч гривень. Втім, вихід є — держава дозволяє докупити відсутню кількість стажу та отримати пенсію вчасно.

Коли докупити роки стажу дійсно вигідно

До юриста звернувся чоловік, який у 2025 році святкує своє 60-річчя. Він мав трохи більше ніж 28 років стажу — майже на чотири роки менше за необхідний мінімум. За законом пенсія йому б "світила" тільки у 63 роки.

Після детальних розрахунків було вирішено докупити 3 роки та 10 місяців стажу, щоб усе ж оформити виплати одразу у 60.

За інформацією Пенсійного фонду України, вартість стажу залежить від мінімальної зарплати. Один місяць обійдеться у 22% від "мінімалки". Якщо вона становить 8 000 грн, то ціна складає 1 760 грн. У випадку клієнта за 46 місяців довелося сплатити 80 960 грн.

Ці гроші перераховуються офіційно до Пенсійного фонду, і після цього людина отримує право оформити пенсію без відстрочок.У прикладі чоловік мав право на щомісячну пенсію у розмірі 8 000 грн. Витрачені 80 960 грн фактично "повертаються" вже за 10 місяців отримання пенсії.

Якщо ж чекати до 63 років, то втрати склали б близько 288 000 грн недоотриманих виплат. У результаті різниця становить понад 200 тисяч гривень на користь купівлі стажу, навіть без урахування індексацій та надбавок.

На що звернути увагу перед прийняттям рішення

Юрист наголошує, що приймати рішення варто лише після детального аналізу своєї пенсійної справи. Вигода залежить від:

розміру очікуваної пенсії;

кількості "придбаних" років;

фінансових можливостей людини.

Також важливу роль відіграє стан здоров’я і плани на майбутнє — адже чим довше людина отримує виплати, тим більша користь від такого рішення.

