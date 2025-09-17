Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка У 2026 році уряд може обмежити пенсії деяких українців — причина

У 2026 році уряд може обмежити пенсії деяких українців — причина

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 05:45
Пенсії у 2026 році — чому деяким українцям можуть урізати виплати
Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України планує ввести нові обмеження для певних видів пенсій у 2026 році. Занадто високі виплати зможуть урізати за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Реклама
Читайте також:

Які пенсії потрапляють під обмеження

Уряд пропонує продовжити практику встановлення максимального розміру пенсій, які призначаються за спеціальними законами.  Згідно з документом, планується зберегти правило, за яким пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. 

У 2026 році прожитковий мінімум пропонують підвищити до 2 595 грн, в такому разі максимально дозволена пенсія становитиме 25 950 грн. Суми, що перевищують цей поріг, будуть нараховуватися з коефіцієнтом, який визначатиме Кабмін. Обмеження поширюються на пенсії, призначені за законами для:

  • науковців;
  • дипломатів;
  • журналістів;
  • чорнобильців;
  • народних депутатів;
  • військовослужбовців;
  • державних службовців;
  • працівників прокуратури;
  • органів місцевого самоврядування;
  • співробітників Нацбанку, Кабміну та інших спеціальних категорій.

Як працює система коефіцієнтів

Система коефіцієнтів діє з 2025 року. Вона передбачає, що частина пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, нараховуватиметься за зменшеним відсотком:

  • від 10 до 11 мінімумів — 50% від суми;
  • від 11 до 13 мінімумів — 40% від суми;
  • від 13 до 17 мінімумів — 30% від суми;
  • від 17 до 21 мінімумів — 20% від суми;
  • понад 21 мінімумів — 10% від суми.

Іншими словами, чим більше пенсія перевищує поріг у 10 прожиткових мінімумів, тим менший надлишок отримає пенсіонер.

Раніше ми писали, що українці, які отримують пенсії по інвалідності, цікавляться, чи буде збільшення виплат в осінній період. Однак наразі підстав очікувати підвищення немає.

Також ми розповідали, що виплати пенсіонери можуть отримувати через відділення АТ "Укрпошта" або банківську установу. Обраний спосіб отримання пенсії можна змінити у будь-який час за власним бажанням.

держбюджет виплати пенсії гроші пенсіонери
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації