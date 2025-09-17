Пенсії у 2026 році — чому деяким українцям можуть урізати виплати

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України планує ввести нові обмеження для певних видів пенсій у 2026 році. Занадто високі виплати зможуть урізати за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Які пенсії потрапляють під обмеження

Уряд пропонує продовжити практику встановлення максимального розміру пенсій, які призначаються за спеціальними законами. Згідно з документом, планується зберегти правило, за яким пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум пропонують підвищити до 2 595 грн, в такому разі максимально дозволена пенсія становитиме 25 950 грн. Суми, що перевищують цей поріг, будуть нараховуватися з коефіцієнтом, який визначатиме Кабмін. Обмеження поширюються на пенсії, призначені за законами для:

науковців;

дипломатів;

журналістів;

чорнобильців;

народних депутатів;

військовослужбовців;

державних службовців;

працівників прокуратури;

органів місцевого самоврядування;

співробітників Нацбанку, Кабміну та інших спеціальних категорій.

Як працює система коефіцієнтів

Система коефіцієнтів діє з 2025 року. Вона передбачає, що частина пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, нараховуватиметься за зменшеним відсотком:

від 10 до 11 мінімумів — 50% від суми;

від 11 до 13 мінімумів — 40% від суми;

від 13 до 17 мінімумів — 30% від суми;

від 17 до 21 мінімумів — 20% від суми;

понад 21 мінімумів — 10% від суми.

Іншими словами, чим більше пенсія перевищує поріг у 10 прожиткових мінімумів, тим менший надлишок отримає пенсіонер.

