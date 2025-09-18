Гроші пенсіонерів повертатимуть у ПФУ — кого стосується та що буде з виплатами

Чоловік похилого віку тримає телефон і банківську карту. Фото: Pexels

З 1 липня 2025 року невикористані пенсії, які зберігалися на рахунках Ощадбанку, почали повертати назад до Пенсійного фонду України. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які не знімали кошти понад пів року та не проходили ідентифікацію.

Про те, чому виплати деяких українців почали повертати ПФУ та як людям отримати свої гроші, пояснила в ефірі Еспресо очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

Чому виплати українців почали повертати Пенсійному фонду

Передача відбувається за спеціальним графіком, погодженим Міністерством фінансів та Нацбанком, аби уникнути ризиків для фінансової системи. У фонд повертаються залишки станом на 1 січня 2025 року. Загалом мова йде про 11 млрд грн, які належать пенсіонерам із тимчасово окупованих територій.

Ці кошти не конфіскують — вони залишаються власністю пенсіонерів, проте обліковуються вже в системі Пенсійного фонду. Уряд може тимчасово використовувати ці ресурси для покриття інших пенсійних виплат, але після підтвердження особи власники зможуть відновити доступ до грошей.

За даними Пенсійного фонду, проблеми з невиплаченими пенсіями виникли у понад 200 тисяч громадян, більшість із яких проживає у Донецькій та Луганській областях. Постанова №745 почала діяти з липня 2025 року, а фактичне повернення коштів стартувало в серпні.

Фахівці Міністерства соціальної політики наголошують, що новий механізм допомагає уникнути накопичення "заморожених" рахунків. Водночас важливо максимально спростити процедуру підтвердження особи для мешканців окупованих територій, щоб люди не залишалися без доступу до пенсій.

Як відновити пенсійні виплати

Пенсії залишаються власністю одержувачів і можуть бути поновлені після проходження ідентифікації. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду:

особисто;

у відділенні Ощадбанку;

через електронний портал.

Далі слід пройти верифікацію, надавши паспорт, довідку ВПО або скориставшись системою BankID. Для громадян, які перебувають за кордоном або на непідконтрольних територіях, передбачені дистанційні способи підтвердження — відеоверифікація чи надсилання документів через консульські установи.

Якщо підтвердження особи здійснене протягом року, Пенсійний фонд відновить виплати з моменту їхнього припинення. У такому випадку пенсіонер одноразово може отримати всю накопичену суму на власний рахунок.

У разі смерті пенсіонера його спадкоємці мають право отримати ці гроші згідно із заповітом або рішенням суду. Фахівці радять не зволікати з подачею документів, адже через фінансові труднощі у фонді процес відновлення виплат може затягнутися.

Раніше ми писали, що в березні 2025 року в Україні востаннє відбулося коригування пенсійних виплат для людей з інвалідністю в рамках щорічної індексації. Нараховані тоді суми залишаються чинними доти, доки не проведуть новий перерахунок. Тому з 1 жовтня підвищення виплат не заплановано.

Також ми розповідали, що уряд України готується на 2026 рік запровадити додаткові обмеження щодо окремих категорій пенсій. Якщо розмір виплат виявиться надто великим, їх зменшуватимуть через застосування спеціальних коефіцієнтів.