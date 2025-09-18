Деньги пенсионеров будут возвращать в ПФУ — кого касается и что будет с выплатами

Пожилой мужчина держит телефон и банковскую карту. Фото: Pexels

С 1 июля 2025 года неиспользованные пенсии, которые хранились на счетах Ощадбанка, начали возвращать обратно в Пенсионный фонд Украины. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые не снимали средства более полугода и не проходили идентификацию.

О том, почему выплаты некоторых украинцев начали возвращать ПФУ и как людям получить свои деньги, объяснила в эфире Еспресо глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

Почему выплаты украинцев начали возвращать Пенсионному фонду

Передача происходит по специальному графику, согласованному Министерством финансов и Нацбанком, чтобы избежать рисков для финансовой системы. В фонд возвращаются остатки по состоянию на 1 января 2025 года. В целом речь идет об 11 млрд грн, которые принадлежат пенсионерам с временно оккупированных территорий.

Эти средства не конфискуют — они остаются собственностью пенсионеров, однако учитываются уже в системе Пенсионного фонда. Правительство может временно использовать эти ресурсы для покрытия других пенсионных выплат, но после подтверждения личности владельцы смогут восстановить доступ к деньгам.

По данным Пенсионного фонда, проблемы с невыплаченными пенсиями возникли у более 200 тысяч граждан, большинство из которых проживает в Донецкой и Луганской областях. Постановление №745 начало действовать с июля 2025 года, а фактический возврат средств стартовал в августе.

Специалисты Министерства социальной политики отмечают, что новый механизм помогает избежать накопления "замороженных" счетов. В то же время важно максимально упростить процедуру подтверждения личности для жителей оккупированных территорий, чтобы люди не оставались без доступа к пенсиям.

Как восстановить пенсионные выплаты

Пенсии остаются собственностью получателей и могут быть восстановлены после прохождения идентификации. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд:

лично;

в отделении Ощадбанка;

через электронный портал.

Далее следует пройти верификацию, предоставив паспорт, справку ВПЛ или воспользовавшись системой BankID. Для граждан, находящихся за рубежом или на неподконтрольных территориях, предусмотрены дистанционные способы подтверждения — видеоверификация или отправка документов через консульские учреждения.

Если подтверждение лица осуществлено в течение года, Пенсионный фонд возобновит выплаты с момента их прекращения. В таком случае пенсионер единовременно может получить всю накопленную сумму на свой счет.

В случае смерти пенсионера его наследники имеют право получить эти деньги согласно завещанию или решению суда. Специалисты советуют не медлить с подачей документов, ведь из-за финансовых трудностей в фонде процесс возобновления выплат может затянуться.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года в Украине в последний раз произошла корректировка пенсионных выплат для людей с инвалидностью в рамках ежегодной индексации. Начисленные тогда суммы остаются в силе до тех пор, пока не проведут новый перерасчет. Поэтому с 1 октября повышение выплат не запланировано.

Также мы рассказывали, что правительство Украины готовится на 2026 год ввести дополнительные ограничения по отдельным категориям пенсий. Если размер выплат окажется слишком большим, их будут уменьшать через применение специальных коэффициентов.