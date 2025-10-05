І группа инвалидности — какие выплаты получат украинцы в октябре

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Украинцы с инвалидностью получают государственную финансовую поддержку, ведь не всегда могут полностью обеспечивать себя. В октябре 2025 года повышений или индексации пенсий для людей с инвалидностью не планируется — выплаты останутся на прежнем уровне, если нет права на дополнительные надбавки.

О том, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с I группой инвалидности в октябре, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как определяют размер пенсии для людей с I группой инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность. Размер выплат зависит от группы инвалидности:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Для назначения пенсии нужен страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором установили инвалидность. Пенсия начисляется со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев.

Как рассчитывается размер пенсии по инвалидности военнослужащих

Для военнослужащих пенсия по инвалидности предоставляется независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или в течение трех месяцев после увольнения, а также в случае заболеваний, связанных со службой. Размер пенсии для I группы в зависимости от причины инвалидности:

Вследствие войны — 100% денежного обеспечения. Минимальная выплата — 16 847 грн. Для других лиц — 70% денежного обеспечения.

На какие выплаты рассчитывать людям, у которых инвалидность связана с аварией на ЧАЭС

Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимальная пенсия для I группы составляет 9 855,71 грн. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальная выплата с 1 марта 2025 года для I группы — 100% средней зарплаты в Украине за предыдущий год, или 17 486,60 грн.

