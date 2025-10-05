Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсия по инвалидности I группы — сколько денег придет в октябре

Пенсия по инвалидности I группы — сколько денег придет в октябре

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 19:15
І группа инвалидности — какие выплаты получат украинцы в октябре
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Украинцы с инвалидностью получают государственную финансовую поддержку, ведь не всегда могут полностью обеспечивать себя. В октябре 2025 года повышений или индексации пенсий для людей с инвалидностью не планируется — выплаты останутся на прежнем уровне, если нет права на дополнительные надбавки.

О том, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с I группой инвалидности в октябре, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Как определяют размер пенсии для людей с I группой инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность. Размер выплат зависит от группы инвалидности:

  • I группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

Для назначения пенсии нужен страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором установили инвалидность. Пенсия начисляется со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев.

Как рассчитывается размер пенсии по инвалидности военнослужащих

Для военнослужащих пенсия по инвалидности предоставляется независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или в течение трех месяцев после увольнения, а также в случае заболеваний, связанных со службой. Размер пенсии для I группы в зависимости от причины инвалидности:

  1. Вследствие войны — 100% денежного обеспечения. Минимальная выплата — 16 847 грн.
  2. Для других лиц — 70% денежного обеспечения.

На какие выплаты рассчитывать людям, у которых инвалидность связана с аварией на ЧАЭС

Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимальная пенсия для I группы составляет 9 855,71 грн. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальная выплата с 1 марта 2025 года для I группы — 100% средней зарплаты в Украине за предыдущий год, или 17 486,60 грн.

Ранее мы писали, что украинцы с инвалидностью II группы имеют право на ежемесячную государственную пенсию из-за потери трудоспособности. Однако в октябре 2025 года повышение этих выплат не предусмотрено.

Также мы рассказывали, что размер пенсии в Украине определяется страховым стажем, заработком, с которого платили взносы, и средней зарплатой в стране на момент оформления. Кроме того, государство ежегодно устанавливает минимальные и максимальные выплаты в зависимости от прожиточного минимума.

выплаты пенсии инвалидность лицо с инвалидностью социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации