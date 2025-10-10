Відео
Пенсію зменшать до 25% — хто отримуватиме менше грошей у 2025

Пенсію зменшать до 25% — хто отримуватиме менше грошей у 2025

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:45
Залишиться лише 25% пенсії — хто та чому може втратити частину виплат у 2025
Люди допомагають жінці похилого віку. Фото: УНІАН

Деякі люди похилого віку потребують догляду та підтримки через старість чи хворобу. Для таких громадян в Україні передбачена можливість перейти на повне утримання державою. Однак це суттєво впливає на розмір пенсійних виплат людини.

Про те, скільки грошей виплачують пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні у 2025 році, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Скільки отримують пенсіонери, про яких піклується держава

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсіонер проживає в державному закладі (наприклад, у будинку-інтернаті чи іншій спеціалізованій установі), він отримує 25% від своєї пенсії.

Якщо ж його пенсія перевищує вартість повного утримання, пенсіонеру виплачують різницю між сумою пенсії та вартістю утримання, але не менше ніж ті ж 25%.

Які виплати отримують родичі людини на повному державному забезпеченні

У випадку, коли пенсіонер на повному державному забезпеченні має непрацездатних членів сім’ї, яким він допомагає, гроші розподіляються так:

  • 25% пенсії отримує сам пенсіонер;
  • до 50% — перераховується на користь його непрацездатних родичів.

Для дітей-сиріт, які перебувають у державних закладах, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується повністю і зараховується на їхні банківські рахунки.

Інші діти, які перебувають на повному державному забезпеченні, отримують 50% від призначеної пенсії — ці кошти також надходять на їхні банківські рахунки.

А ті, хто отримує пенсію за особливі заслуги (наприклад, ветерани чи видатні діячі), навіть перебуваючи у державних закладах, продовжують отримувати її в повному обсязі.

Раніше ми писали, що багато українських пенсіонерів не підозрюють, що за певних умов можуть недоотримати частину своїх виплат. Такі випадки трапляються, але їх можна запобігти.

Також ми розповідали, що з віком змінюються потреби людини — відпочинок має бути спокійним і без зайвих навантажень. Санаторне лікування допомагає не лише відновити сили, а й покращити здоров’я. Однак путівки недешеві, тому планувати поїздку варто заздалегідь.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
