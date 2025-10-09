Відео
Україна
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Економіка Відпустка для пенсіонера — скільки потрібно відкладати щомісяця

Відпустка для пенсіонера — скільки потрібно відкладати щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:25
Подорожі на пенсії — скільки грошей потрібно відкладати українцям щомісяця
Люди похилого віку приїхали в санаторій. Фото: УНІАН

З віком потреби людини дещо змінюються, а тому відпочинок для пенсіонерів має бути спокійним і без надмірних фізичних навантажень. Якісне оздоровлення у відповідній установі допомагає не лише розслабитися, а й покращити фізичний стан. Однак путівки коштують не дешево, а тому подорожі потрібно планувати заздалегідь.

Про те, скільки потрібно відкладати пенсіонеру щомісяця, щоб мати можливість подорожувати чи відпочити у санаторії, у коментарі сайту Новини.LIVE розповів фінансовий стратег Віктор Чумак.

Читайте також:

Яка сума потрібна на якісне оздоровлення чи подорожі

За словами експерта, якщо здійснювати поїздки 1–2 рази на рік, наприклад, за кордон або до санаторію — орієнтовні витрати на одну таку подорож складуть 30 000–50 000 грн, враховуючи: 

  • переліт;
  • транспорт;
  • харчування;
  • проживання.

Розподіливши цю суму на рік, виходить приблизно 2 500–4 200 грн щомісяця — це той обсяг заощаджень, який дозволить планувати дві великі поїздки на рік.

Якщо додати короткі внутрішні вікенди або поїздки Україною, щомісячні витрати на подорожі та оздоровлення можуть становити близько 3 500–6 000 грн.

Скільки грошей потрібно закладати на розваги та культурні заходи

Віктор Чумак зазначає, що регулярне відвідування кінотеатрів, театрів чи концертів 2–4 рази на місяць при середній вартості квитка 200–500 грн разом із супутніми витратами обійдеться приблизно у 1200–1500 грн на місяць.

Абонементи у спортзали, йогу або творчі студії в середньому коштують 600–1200 грн на місяць, залежно від рівня закладу та обладнання. Таким чином, на дозвілля та хобі слід закладати приблизно 1 800–2 700 грн щомісяця.

Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення є не лише офіційним документом, який підтверджує ваш статус пенсіонера, а й дає можливість користуватися різними соціальними пільгами та отримувати знижки.

Також ми розповідали, що в Україні існують спеціальні пенсійні гарантії для певних категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) мають право на щомісячні доплати та можуть скористатися можливістю дострокового виходу на пенсію.

відпочинок гроші пенсіонери вік заощадження
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
