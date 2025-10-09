Путешествия на пенсии — сколько денег нужно откладывать украинцам ежемесячно

Пожилые люди приехали в санаторій. Фото: УНИАН

С возрастом потребности человека несколько меняются, а потому отдых для пенсионеров должен быть спокойным и без чрезмерных физических нагрузок. Качественное оздоровление в соответствующем учреждении помогает не только расслабиться, но и улучшить физическое состояние. Однако путевки стоят не дешево, а потому путешествия нужно планировать заранее.

О том, сколько нужно откладывать пенсионеру ежемесячно, чтобы иметь возможность путешествовать или отдохнуть в санатории, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказал финансовый стратег Виктор Чумак.

Какая сумма нужна на качественное оздоровление или путешествия

По словам эксперта, если совершать поездки 1-2 раза в год, например, за границу или в санаторий — ориентировочные расходы на одно такое путешествие составят 30 000-50 000 грн, учитывая:

перелет;

транспорт;

питание;

проживание.

Распределив эту сумму на год, получается примерно 2 500-4 200 грн ежемесячно — это тот объем сбережений, который позволит планировать две большие поездки в год.

Если добавить короткие внутренние уикенды или поездки по Украине, ежемесячные расходы на путешествия и оздоровление могут составлять около 3 500-6 000 грн.

Сколько денег нужно закладывать на развлечения и культурные мероприятия

Виктор Чумак отмечает, что регулярное посещение кинотеатров, театров или концертов 2-4 раза в месяц при средней стоимости билета 200-500 грн вместе с сопутствующими расходами обойдется примерно в 1200-1500 грн в месяц.

Абонементы в спортзалы, йогу или творческие студии в среднем стоят 600-1200 грн в месяц, в зависимости от уровня заведения и оборудования. Таким образом, на досуг и хобби следует закладывать примерно 1 800-2 700 грн ежемесячно.

