Пенсионное удостоверение в Украине — какие льготы и скидки гарантирует документ в 2025 году

Льготы для пожилых людей — что доступно по пенсионному
Пенсионное удостоверение — это не просто официальный документ, подтверждающий ваш пенсионный статус, оно также дает право на различные социальные льготы и скидки.
какие льготы и скидки можно получить в Украине по пенсионному удостоверению
От какого налога освобождаются пенсионеры
Пенсионеры, владеющие земельными участками, могут быть освобождены от земельного налога, если площадь их участков не превышает установленные законом лимиты:
- до 0,12 га — для садоводства;
- 0,01 га — для индивидуальных гаражей;
- до 2 га — для личного сельского хозяйства;
- до 0,10 га — для индивидуального дачного строительства;
- до 0,25 га — для жилых домов и хозяйственных построек в селах;
- до 0,15 га — для жилых домов и хозяйственных построек в поселках городского типа;
- до 0,10 га — для жилых домов и хозяйственных построек в городах.
Какие льготы можно оформить с пенсионным удостоверением
Благодаря пенсионному удостоверению пенсионеры могут пользоваться определенными услугами бесплатно или по сниженной цене:
- Бесплатный проезд в транспорте
Лица пожилого возраста могут бесплатно передвигаться общественным транспортом при наличии пенсионного удостоверения:
- В пригородных электричках.
- В городском транспорте (кроме метро, такси и маршруток).
- Льготы на коммунальные услуги
Некоторые пенсионеры освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это касается, в частности, жителей сел, которые до выхода на пенсию работали в сфере образования, медицины или культуры и продолжают проживать на селе. Для таких лиц предусмотрено полное отсутствие платы за ЖКУ.
- Юридическая поддержка
Пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться скидкой на нее, если их пенсия меньше 4 722 гривен или 6 056 гривен (для людей с инвалидностью).
многие украинские пенсионеры не осознают, что при определенных обстоятельствах они рискуют потерять часть своих выплат. Такие случаи случаются, но их можно предотвратить.
в Украине действует система специальных пенсионных льгот для отдельных категорий граждан. В частности, участники боевых действий (УБД) имеют право на ежемесячные надбавки и могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.
