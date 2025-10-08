Пенсионное удостоверение в Украине — какие льготы и скидки гарантирует документ в 2025 году

Женщина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Пенсионное удостоверение — это не просто официальный документ, подтверждающий ваш пенсионный статус, оно также дает право на различные социальные льготы и скидки.

О том, какие льготы и скидки можно получить в Украине по пенсионному удостоверению, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

От какого налога освобождаются пенсионеры

Пенсионеры, владеющие земельными участками, могут быть освобождены от земельного налога, если площадь их участков не превышает установленные законом лимиты:

до 0,12 га — для садоводства;

0,01 га — для индивидуальных гаражей;

до 2 га — для личного сельского хозяйства;

до 0,10 га — для индивидуального дачного строительства;

до 0,25 га — для жилых домов и хозяйственных построек в селах;

до 0,15 га — для жилых домов и хозяйственных построек в поселках городского типа;

до 0,10 га — для жилых домов и хозяйственных построек в городах.

Какие льготы можно оформить с пенсионным удостоверением

Благодаря пенсионному удостоверению пенсионеры могут пользоваться определенными услугами бесплатно или по сниженной цене:

Бесплатный проезд в транспорте

Лица пожилого возраста могут бесплатно передвигаться общественным транспортом при наличии пенсионного удостоверения:

В пригородных электричках. В городском транспорте (кроме метро, такси и маршруток).

Льготы на коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это касается, в частности, жителей сел, которые до выхода на пенсию работали в сфере образования, медицины или культуры и продолжают проживать на селе. Для таких лиц предусмотрено полное отсутствие платы за ЖКУ.

Юридическая поддержка

Пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь или воспользоваться скидкой на нее, если их пенсия меньше 4 722 гривен или 6 056 гривен (для людей с инвалидностью).

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры не осознают, что при определенных обстоятельствах они рискуют потерять часть своих выплат. Такие случаи случаются, но их можно предотвратить.

Также мы рассказывали, что в Украине действует система специальных пенсионных льгот для отдельных категорий граждан. В частности, участники боевых действий (УБД) имеют право на ежемесячные надбавки и могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.