Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для людей похилого віку — що доступно за пенсійним

Пільги для людей похилого віку — що доступно за пенсійним

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 05:45
Пенсійне посвідчення в Україні — які пільги та знижки гарантує документ у 2025 році
Жінка показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення — це не просто офіційний документ, що підтверджує ваш пенсійний статус, воно також надає право на різноманітні соціальні пільги та знижки. 

Про те, які пільги та знижки можна отримати в Україні за пенсійним посвідченням, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Від якого податку звільняються пенсіонери

Пенсіонери, які володіють земельними ділянками, можуть бути звільнені від земельного податку, якщо площа їхніх ділянок не перевищує встановлені законом ліміти:

  • до 0,12 га — для садівництва;
  • 0,01 га — для індивідуальних гаражів;
  • до 2 га — для особистого сільського господарства;
  • до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,25 га — для житлових будинків та господарських споруд у селах;
  • до 0,15 га — для житлових будинків та господарських споруд у селищах міського типу;
  • до 0,10 га — для житлових будинків та господарських будівель у містах.

Які пільги можна оформити з пенсійним посвідченням

Завдяки пенсійному посвідченню пенсіонери можуть користуватися певними послугами безплатно або за зниженою ціною:

  • Безплатний проїзд у транспорті

Особи похилого віку можуть безплатно пересуватися громадським транспортом за наявності пенсійного посвідчення:

  1. У приміських електричках.
  2. У міському транспорті (крім метро, таксі та маршруток).
  • Пільги на комунальні послуги

Деякі пенсіонери звільняються від оплати житлово-комунальних послуг. Це стосується, зокрема, мешканців сіл, які до виходу на пенсію працювали у сфері освіти, медицини або культури та продовжують проживати на селі. Для таких осіб передбачена повна відсутність плати за ЖКП.

  • Юридична підтримка

Пенсіонери можуть отримати безплатну юридичну допомогу або скористатися знижкою на неї, якщо їхня пенсія менше ніж 4 722 гривень або 6 056 гривень (для людей з інвалідністю).

Раніше ми писали, що багато українських пенсіонерів не усвідомлюють, що за певних обставин вони ризикують втратити частину своїх виплат. Такі випадки трапляються, але їх можна запобігти.

Також ми розповідали, що в Україні діє система спеціальних пенсійних пільг для окремих категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) мають право на щомісячні надбавки та можуть скористатися можливістю дострокового виходу на пенсію.

пенсії пенсіонери пільги Пенсійний Фонд посвідчення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації