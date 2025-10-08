Пенсійне посвідчення в Україні — які пільги та знижки гарантує документ у 2025 році

Жінка показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення — це не просто офіційний документ, що підтверджує ваш пенсійний статус, воно також надає право на різноманітні соціальні пільги та знижки.

Про те, які пільги та знижки можна отримати в Україні за пенсійним посвідченням, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від якого податку звільняються пенсіонери

Пенсіонери, які володіють земельними ділянками, можуть бути звільнені від земельного податку, якщо площа їхніх ділянок не перевищує встановлені законом ліміти:

до 0,12 га — для садівництва;

0,01 га — для індивідуальних гаражів;

до 2 га — для особистого сільського господарства;

до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,25 га — для житлових будинків та господарських споруд у селах;

до 0,15 га — для житлових будинків та господарських споруд у селищах міського типу;

до 0,10 га — для житлових будинків та господарських будівель у містах.

Які пільги можна оформити з пенсійним посвідченням

Завдяки пенсійному посвідченню пенсіонери можуть користуватися певними послугами безплатно або за зниженою ціною:

Безплатний проїзд у транспорті

Особи похилого віку можуть безплатно пересуватися громадським транспортом за наявності пенсійного посвідчення:

У приміських електричках. У міському транспорті (крім метро, таксі та маршруток).

Пільги на комунальні послуги

Деякі пенсіонери звільняються від оплати житлово-комунальних послуг. Це стосується, зокрема, мешканців сіл, які до виходу на пенсію працювали у сфері освіти, медицини або культури та продовжують проживати на селі. Для таких осіб передбачена повна відсутність плати за ЖКП.

Юридична підтримка

Пенсіонери можуть отримати безплатну юридичну допомогу або скористатися знижкою на неї, якщо їхня пенсія менше ніж 4 722 гривень або 6 056 гривень (для людей з інвалідністю).

Раніше ми писали, що багато українських пенсіонерів не усвідомлюють, що за певних обставин вони ризикують втратити частину своїх виплат. Такі випадки трапляються, але їх можна запобігти.

Також ми розповідали, що в Україні діє система спеціальних пенсійних пільг для окремих категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) мають право на щомісячні надбавки та можуть скористатися можливістю дострокового виходу на пенсію.