Пенсії в Україні — кому з жовтня можуть зменшити суму виплат

Жінка тримає гроші. Фото: УНІАН

Чимало українських пенсіонерів не знають, що через певні обставини можуть втратити частину своїх виплат. Подібні ситуації трапляються, проте їх реально уникнути.

Про те, чому у деяких українців можуть утримувати частину пенсії з жовтня 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може втратити частину пенсії з жовтня

Розмір пенсійних виплат залежить від низки факторів. Якщо своєчасно не надати ПФУ інформацію про зміни в житті, може утворитися переплата, яку доведеться повернути. Пенсійний фонд потрібно обов’язково інформувати про такі обставини:

зміну місця проживання або реєстрації;

звільнення з роботи чи, навпаки, початок трудової діяльності;

зміну паспортних даних, прізвища чи інших документів, важливих для виплат;

втрату або зміну пільгового статусу (наприклад, статусу учасника бойових дій);

зміни, які впливають на право на додаткові нарахування (наприклад, утримання неповнолітніх дітей чи отримання допомоги у разі втрати годувальника).

Однак скасувати пенсію тим, хто виїхав за кордон, закон не дозволяє. Якщо ж виплати призупинили, варто звертатися до суду. Конституційний суд України підтвердив, що проживання за межами країни не є підставою для зупинення пенсійних нарахувань.

Скільки грошей можуть утримувати з пенсії

Пенсіонер зобов’язаний протягом 10 днів повідомляти про вище згадані зміни. Якщо цього не зробити, можна отримати штраф. Важливо розуміти, що повертаються тільки ті гроші, які були отримані без законних підстав. Наприклад, у разі втрати права на певну доплату.

Надміру виплачені суми можна повернути добровільно або ж у примусовому порядку — за рішенням суду. При цьому Пенсійний фонд має право утримувати до 20% з щомісячної виплати людини.

