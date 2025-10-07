Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Економіка Хто з пенсіонерів може втратити частину виплат з жовтня 2025

Хто з пенсіонерів може втратити частину виплат з жовтня 2025

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 05:45
Пенсії в Україні — кому з жовтня можуть зменшити суму виплат
Жінка тримає гроші. Фото: УНІАН

Чимало українських пенсіонерів не знають, що через певні обставини можуть втратити частину своїх виплат. Подібні ситуації трапляються, проте їх реально уникнути.

Про те, чому у деяких українців можуть утримувати частину пенсії з жовтня 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Хто може втратити частину пенсії з жовтня

Розмір пенсійних виплат залежить від низки факторів. Якщо своєчасно не надати ПФУ інформацію про зміни в житті, може утворитися переплата, яку доведеться повернути. Пенсійний фонд потрібно обов’язково інформувати про такі обставини:

  • зміну місця проживання або реєстрації;
  • звільнення з роботи чи, навпаки, початок трудової діяльності;
  • зміну паспортних даних, прізвища чи інших документів, важливих для виплат;
  • втрату або зміну пільгового статусу (наприклад, статусу учасника бойових дій);
  • зміни, які впливають на право на додаткові нарахування (наприклад, утримання неповнолітніх дітей чи отримання допомоги у разі втрати годувальника).

Однак скасувати пенсію тим, хто виїхав за кордон, закон не дозволяє. Якщо ж виплати призупинили, варто звертатися до суду. Конституційний суд України підтвердив, що проживання за межами країни не є підставою для зупинення пенсійних нарахувань.

Скільки грошей можуть утримувати з пенсії

Пенсіонер зобов’язаний протягом 10 днів повідомляти про вище згадані зміни. Якщо цього не зробити, можна отримати штраф. Важливо розуміти, що повертаються тільки ті гроші, які були отримані без законних підстав. Наприклад, у разі втрати права на певну доплату.

Надміру виплачені суми можна повернути добровільно або ж у примусовому порядку — за рішенням суду. При цьому Пенсійний фонд має право утримувати до 20% з щомісячної виплати людини.

Раніше ми писали, що хоча законодавство гарантує пенсіонерам право на безплатний проїзд у громадському транспорті, часом люди похилого віку все ж стикаються з накладанням штрафів під час користування ним.

Також ми розповідали, що в Україні діє система окремих пенсійних пільг для певних категорій громадян. Наприклад, учасники бойових дій мають можливість отримувати щомісячні надбавки до виплат, а також вийти на пенсію раніше від загальновстановленого терміну.

виплати пенсії гроші пенсіонери соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації