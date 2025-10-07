Пенсии в Украине — кому с октября могут уменьшить сумму выплат

Кто из пенсионеров может потерять часть выплат с октября 2025
Многие украинские пенсионеры не знают, что из-за определенных обстоятельств могут потерять часть своих выплат. Подобные ситуации случаются, однако их реально избежать.
О том, почему у некоторых украинцев могут удерживать часть пенсии с октября 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может потерять часть пенсии с октября
Размер пенсионных выплат зависит от ряда факторов. Если своевременно не предоставить ПФУ информацию об изменениях в жизни, может образоваться переплата, которую придется вернуть. Пенсионный фонд нужно обязательно информировать о таких обстоятельствах:
- смене места жительства или регистрации;
- увольнение с работы или, наоборот, начало трудовой деятельности;
- изменении паспортных данных, фамилии или других документов, важных для выплат;
- потерю или изменение льготного статуса (например, статуса участника боевых действий);
- изменения, которые влияют на право на дополнительные начисления (например, содержание несовершеннолетних детей или получение помощи в случае потери кормильца).
Однако отменить пенсию тем, кто выехал за границу, закон не позволяет. Если же выплаты приостановили, стоит обращаться в суд. Конституционный суд Украины подтвердил, что проживание за пределами страны не является основанием для приостановления пенсионных начислений.
Сколько денег могут удерживать из пенсии
Пенсионер обязан в течение 10 дней сообщать о выше упомянутых изменениях. Если этого не сделать, можно получить штраф. Важно понимать, что возвращаются только те деньги, которые были получены без законных оснований. Например, в случае потери права на определенную доплату.
Излишне выплаченные суммы можно вернуть добровольно или же в принудительном порядке — по решению суда. При этом Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% с ежемесячной выплаты человека.
Ранее мы писали, что хотя законодательство гарантирует пенсионерам право на бесплатный проезд в общественном транспорте, порой пожилые люди все же сталкиваются с наложением штрафов при пользовании им.
Также мы рассказывали, что в Украине действует система отдельных пенсионных льгот для определенных категорий граждан. Например, участники боевых действий имеют возможность получать ежемесячные надбавки к выплатам, а также выйти на пенсию раньше общеустановленного срока.
Читайте Новини.LIVE!