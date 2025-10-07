Пенсии в Украине — кому с октября могут уменьшить сумму выплат

Женщина держит деньги. Фото: УНИАН

Многие украинские пенсионеры не знают, что из-за определенных обстоятельств могут потерять часть своих выплат. Подобные ситуации случаются, однако их реально избежать.

О том, почему у некоторых украинцев могут удерживать часть пенсии с октября 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может потерять часть пенсии с октября

Размер пенсионных выплат зависит от ряда факторов. Если своевременно не предоставить ПФУ информацию об изменениях в жизни, может образоваться переплата, которую придется вернуть. Пенсионный фонд нужно обязательно информировать о таких обстоятельствах:

смене места жительства или регистрации;

увольнение с работы или, наоборот, начало трудовой деятельности;

изменении паспортных данных, фамилии или других документов, важных для выплат;

потерю или изменение льготного статуса (например, статуса участника боевых действий);

изменения, которые влияют на право на дополнительные начисления (например, содержание несовершеннолетних детей или получение помощи в случае потери кормильца).

Однако отменить пенсию тем, кто выехал за границу, закон не позволяет. Если же выплаты приостановили, стоит обращаться в суд. Конституционный суд Украины подтвердил, что проживание за пределами страны не является основанием для приостановления пенсионных начислений.

Сколько денег могут удерживать из пенсии

Пенсионер обязан в течение 10 дней сообщать о выше упомянутых изменениях. Если этого не сделать, можно получить штраф. Важно понимать, что возвращаются только те деньги, которые были получены без законных оснований. Например, в случае потери права на определенную доплату.

Излишне выплаченные суммы можно вернуть добровольно или же в принудительном порядке — по решению суда. При этом Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% с ежемесячной выплаты человека.

