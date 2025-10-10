Останется только 25% пенсии — кто и почему может потерять часть выплат в 2025

Люди помогают пожилой женщине пожилого возраста. Фото: УНИАН

Некоторые пожилые люди нуждаются в уходе и поддержке из-за старости или болезни. Для таких граждан в Украине предусмотрена возможность перейти на полное содержание государством. Однако это существенно влияет на размер пенсионных выплат человека.

О том, сколько денег выплачивают пенсионерам, которые находятся на полном государственном содержании в 2025 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Сколько получают пенсионеры, о которых заботится государство

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсионер проживает в государственном учреждении (например, в доме-интернате или другом специализированном учреждении), он получает 25% от своей пенсии.

Если же его пенсия превышает стоимость полного содержания, пенсионеру выплачивают разницу между суммой пенсии и стоимостью содержания, но не менее чем те же 25%.

Какие выплаты получают родственники человека на полном государственном обеспечении

В случае, когда пенсионер на полном государственном обеспечении имеет нетрудоспособных членов семьи, которым он помогает, деньги распределяются так:

25% пенсии получает сам пенсионер;

до 50% — перечисляется в пользу его нетрудоспособных родственников.

Для детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается полностью и зачисляется на их банковские счета.

Другие дети, которые находятся на полном государственном обеспечении, получают 50% от назначенной пенсии — эти средства также поступают на их банковские счета.

А те, кто получает пенсию за особые заслуги (например, ветераны или выдающиеся деятели), даже находясь в государственных учреждениях, продолжают получать ее в полном объеме.

