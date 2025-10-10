Видео
Видео

Главная Экономика Пенсию уменьшат до 25% — кто будет получать меньше денег в 2025

Пенсию уменьшат до 25% — кто будет получать меньше денег в 2025

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 05:45
Останется только 25% пенсии — кто и почему может потерять часть выплат в 2025
Люди помогают пожилой женщине пожилого возраста. Фото: УНИАН

Некоторые пожилые люди нуждаются в уходе и поддержке из-за старости или болезни. Для таких граждан в Украине предусмотрена возможность перейти на полное содержание государством. Однако это существенно влияет на размер пенсионных выплат человека.

О том, сколько денег выплачивают пенсионерам, которые находятся на полном государственном содержании в 2025 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Сколько получают пенсионеры, о которых заботится государство

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсионер проживает в государственном учреждении (например, в доме-интернате или другом специализированном учреждении), он получает 25% от своей пенсии.

Если же его пенсия превышает стоимость полного содержания, пенсионеру выплачивают разницу между суммой пенсии и стоимостью содержания, но не менее чем те же 25%.

Какие выплаты получают родственники человека на полном государственном обеспечении

В случае, когда пенсионер на полном государственном обеспечении имеет нетрудоспособных членов семьи, которым он помогает, деньги распределяются так:

  • 25% пенсии получает сам пенсионер;
  • до 50% — перечисляется в пользу его нетрудоспособных родственников.

Для детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается полностью и зачисляется на их банковские счета.

Другие дети, которые находятся на полном государственном обеспечении, получают 50% от назначенной пенсии — эти средства также поступают на их банковские счета.

А те, кто получает пенсию за особые заслуги (например, ветераны или выдающиеся деятели), даже находясь в государственных учреждениях, продолжают получать ее в полном объеме.

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры не подозревают, что при определенных условиях могут недополучить часть своих выплат. Такие случаи случаются, но их можно предотвратить.

Также мы рассказывали, что с возрастом меняются потребности человека — отдых должен быть спокойным и без лишних нагрузок. Санаторное лечение помогает не только восстановить силы, но и улучшить здоровье. Однако путевки недешевые, поэтому планировать поездку стоит заранее.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
