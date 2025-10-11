Украинцам могут пересчитать размер пенсии уже в 2025 году — что нужно сделать

Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые уже получают пенсию, имеют право требовать ее перерасчета, если появились новые основания. Действующее законодательство предусматривает как минимум три законные причины для пересмотра размера выплат.

О том, в каких случаях украинцы могут требовать перерасчет пенсии и как этого добиться, рассказали на портале "Юристи.ua".

Могут ли пересчитать размер выплат после выхода на пенсию

Даже после назначения пенсии граждане могут инициировать ее перерасчет, если найдены или оформлены дополнительные документы, подтверждающие ранее не учтенный трудовой стаж или заработок.

Также размер выплат может измениться в связи с новыми надбавками или доплатами, установленными законом — например, для военных, лиц с государственными наградами или почетными званиями.

В каких случаях размер пенсии могут пересчитать

В законодательстве Украины предусмотрено как минимум три основания для перерасчета уже назначенной пенсии:

Увеличение заработной платы

Если пенсионер после выхода на пенсию продолжает работать и его зарплата выросла, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением о перерасчете.

Такое обращение разрешено делать раз в два года - при условии, что заработок повысился по сравнению с тем, который учитывался при первичном начислении. Заявление подается в письменной форме, после чего ПФУ проводит новый расчет и, если есть основания, повышает размер пенсии.

Дополнительный страховой стаж

Пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых, постепенно накапливают новый страховой стаж. В таком случае они тоже могут инициировать перерасчет пенсии.

Если необходимый период страхового стажа уже набран, повторный расчет можно провести без ожидания двухлетнего срока. Это означает, что человек может повысить свою пенсию сразу после подтверждения нового стажа.

Изменение прожиточного минимума

Для тех, кто не работает, пенсия пересчитывается автоматически, если растет прожиточный минимум. Это влияет на все основные социальные стандарты, в том числе и на размер пенсионных выплат.

Работающие пенсионеры получают обновленную сумму только после завершения трудовой деятельности. Такой порядок помогает избежать двойных начислений и сохранить баланс между заработком и пенсией.

Что нужно сделать для перерасчета пенсии

Чтобы инициировать процедуру, нужно:

подать электронное заявление через официальный вебпортал ПФУ;

обратиться в любое территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Объяснять причины обращения не обязательно — специалисты самостоятельно проверяют все возможные основания и проводят перерасчет в соответствии с нормами действующего законодательства.

