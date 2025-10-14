Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать до 1 ноября

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины сообщил, что часть граждан должна обязательно пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года. Если этого вовремя не сделать, начисление государственных социальных выплат будет приостановлено.

О том, кто должен пройти идентификацию и зачем это нужно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто должен пройти идентификацию

Это касается тех, кто получал социальную помощь в период с февраля 2022 года по июнь 2025 года. Если граждане не пройдут идентификацию вовремя, выплаты могут быть приостановлены до момента выполнения требования.

До 1 ноября процедуру должны пройти получатели таких видов государственных социальных пособий:

малообеспеченные семьи;

получатели пособия по уходу;

люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

получатели помощи детям с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью и граждане, которые не имеют права на пенсию;

получатели выплат на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа, в том числе те, кто имеет инвалидность;

родители-воспитатели и приемные родители, которые получают денежное обеспечение за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа или приемных семьях;

неработающие граждане, которые достигли пенсионного возраста, но еще не получили права на пенсию и получают временную государственную помощь.

Как узнать, нужно ли проходить идентификацию

Граждане, которых касается это требование, уже получили соответствующие сообщения в своих личных кабинетах на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд отмечает, что физическая идентификация является обязательной процедурой, которая подтверждает личность получателя выплат. Это нужно для того, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать, что помощь получат именно те, кто имеет на нее право.

