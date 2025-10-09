Новая соцвыплата в 2026 году — кто сможет получить деньги и от чего будет зависеть сумма

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине планируется введение Единой базовой социальной помощи, которая заменит ряд действующих социальных выплат для наиболее уязвимых групп населения. Размер помощи будет определяться для каждой семьи отдельно по единой формуле, поэтому уже сейчас можно примерно подсчитать возможные суммы.

О том, что такое базовая социальная помощь и как посчитать, сколько смогут получать украинцы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Когда можно будет получить выплаты

Следует отметить, что окончательного решения о введении этой помощи еще нет — предложения содержатся в законопроекте № 14051. Документ Кабинет Министров передал на рассмотрение Верховной Рады, но пока он находится только на стадии ознакомления в профильном парламентском комитете.

В то же время тестовый запуск базовой социальной помощи уже начат. Подать заявку могут малообеспеченные семьи и одинокие родители, которые не получают алименты. Выплаты осуществляются через "Дія.Карту".

Как рассчитывают сумму помощи

Сумма помощи будет рассчитываться индивидуально по формуле:

Базовая социальная помощь = Расчетный базовый социальный доход семьи — Суммарный собственный доход семьи

Ранее народный депутат от партии "ЕС" Алексей Гончаренко рассказал, что для расчета базового социального дохода берут сумму 4 500 грн на одного человека как 100%. При этом учитывается состав семьи:

Уполномоченный представитель семьи (тот, кто подает заявление): 100% от базовой суммы — 4 500 грн. Дети до 18 лет: 100% от базовой суммы — 4 500 грн на каждого ребенка. Лица с инвалидностью I или II группы: 100% от базовой суммы — 4 500 грн. Другие члены семьи: 70% от базовой суммы — 3 150 грн.

Право на получение помощи будут иметь только семьи, которые реально находятся в сложных жизненных обстоятельствах. К ним относятся граждане, которые сейчас получают:

помощь на многодетных детей;

помощь одиноким родителям на детей;

социальную помощь малообеспеченным семьям;

временные выплаты на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их родители неизвестны.

Оформление новой помощи происходит онлайн через "Дію" или непосредственно в отделении Пенсионного фонда.

