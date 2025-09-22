В "Дії" появилась новая функция — какую выплату украинцы могут оформить в приложении

Человек открывает приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Украине появилась новая цифровая услуга — оформление базовой социальной помощи через приложение "Дія". Она объединяет несколько видов государственной поддержки в одну ежемесячную выплату. Теперь вместо многочисленных заявлений и посещений госучреждений достаточно нескольких кликов в смартфоне.

О том, кто может воспользоваться услугой и как это сделать, сообщили на портале "Дія".

Как оформить базовую социальную помощь в "Дії"

Воспользоваться этой возможностью могут семьи, которые получают помощь как малообеспеченные, одинокие матери или родители, имеющие выплаты на детей, а также семьи, которым предоставляется временная поддержка в случае, если другой родитель не платит алименты. Чтобы оформить выплаты, необходимо:

Обновить приложение и войти в свой профиль. Перейдите: в раздел "Сервисы", нажмите "Помощь от государства", выберите "Базовая социальная помощь", а затем "Получить помощь". Ожидайте сообщение с рассчитанной суммой ежемесячной выплаты. Если условия подходят — подайте заявление и выберите Дія.Картку для получения денег. Подтвердите согласие на отказ от других видов госпомощи, ведь они будут объединены в одну выплату. Подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и пригласите совершеннолетних членов семьи тоже подписать документ. После сбора всех подписей заявление автоматически отправится на рассмотрение. Когда его одобрят — вы получите уведомление о назначении помощи.

Разработчики услуги отмечают, что процесс максимально упрощен: подача заявки, подпись и получение выплат теперь происходят в одном приложении.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Украине семьи, где воспитывается три и более ребёнка, имеют право на получение государственной финансовой поддержки. Однако бывают ситуации, когда такая помощь может быть приостановлена.

Также мы рассказывали, что социальная помощь от государства является одним из ключевых инструментов поддержки граждан, которые не имеют достаточного трудового стажа или из-за проблем со здоровьем не могут получить пенсию.