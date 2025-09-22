Відео
Україна
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Нова опція в ''Дії'' — яку соцвиплату можна оформити у смартфоні

Нова опція в ''Дії'' — яку соцвиплату можна оформити у смартфоні

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 14:35
В “Дії” з'явилась нова функція — яку виплату українці можуть оформити у застосунку
Людина відкриває застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Україні з’явилася нова цифрова послуга — оформлення базової соціальної допомоги через застосунок "Дія". Вона об’єднує кілька видів державної підтримки в одну щомісячну виплату. Тепер замість численних заяв і відвідувань держустанов достатньо кількох кліків у смартфоні.

Про те, хто може скористатись послугою та як це зробити, повідомили на порталі "Дія".

Читайте також:

Як оформити базову соціальну допомогу в "Дії"

Скористатися цією можливістю можуть родини, які отримують допомогу як малозабезпечені, одинокі матері чи батьки, що мають виплати на дітей, а також сім’ї, яким надається тимчасова підтримка у випадку, якщо інший з батьків не сплачує аліменти. Щоб оформити виплати, необхідно:

  1. Оновити застосунок та увійти у свій профіль.
  2. Перейдіть:  у розділ "Сервіси", натисніть "Допомога від держави", оберіть "Базова соціальна допомога", а потім "Отримати допомогу".
  3. Очікуйте повідомлення з розрахованою сумою щомісячної виплати.
  4. Якщо умови підходять — подайте заяву та оберіть Дія.Картку для отримання грошей.
  5. Підтвердьте згоду на відмову від інших видів держдопомоги, адже вони будуть об’єднані в одну виплату.
  6. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та запросіть повнолітніх членів родини теж підписати документ.
  7. Після збору всіх підписів заява автоматично відправиться на розгляд.
  8. Коли її схвалять — ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Розробники послуги зазначають, що процес максимально спрощений: подання заявки, підпис та отримання виплат тепер відбуваються в одному застосунку.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що в Україні родини, де виховується три та більше дітей, мають право на отримання державної фінансової підтримки. Проте бувають ситуації, коли така допомога може бути призупинена.

Також ми розповідали, що соціальна допомога від держави є одним із ключових інструментів підтримки громадян, які не мають достатнього трудового стажу або через проблеми зі здоров’ям не можуть отримати пенсію.

виплати гроші Дія допомога соціальна допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
