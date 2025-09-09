Відео
Підтримка родин з дітьми — кому можуть скасувати виплати у 2025

Підтримка родин з дітьми — кому можуть скасувати виплати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:10
Виплати деяким родинам можуть скасувати — хто залишиться без грошей у 2025
Родина на природі. Фото: Freepik

В Україні сім’ї з трьома і більше дітьми можуть розраховувати на державну фінансову підтримку. Однак існують випадки, коли така допомога може бути припинена.

Про те, чому виплати багатодітним родинам можуть скасувати та як цього уникнути, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто вважається багатодітною сім’єю та які виплати їм надають

Багатодітними визнаються сім’ї, у яких троє і більше дітей віком до 18 років, або до 23 років, якщо діти навчаються. Держава щомісяця виплачує 2 100 гривень на третю та кожну наступну дитину до 6 років. Розмір допомоги не залежить від доходу сім’ї.

Оформлення виплат здійснює один із батьків, подавши документи до виконавчого комітету місцевої ради, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або сервісного центру Пенсійного фонду. Пакет необхідних документів включає:

  • паспорт одного з батьків;
  • заяву на отримання допомоги;
  • посвідчення багатодітної родини;
  • свідоцтва про народження всіх дітей;
  • посвідчення дітей із багатодітної родини (починаючи з 6 років).

Документи можна подати онлайн через портал електронних послуг ПФУ або сервіс "Дія".

Коли сім’я може втратити право на допомогу

Допомога не надається, якщо сім’я вже отримує базову соціальну виплату згідно з постановою уряду від 25 березня 2025 року № 371. Виплати можуть припинити також у таких випадках:

  • смерть дитини;
  • ув’язнення батьків;
  • позбавлення батьківських прав;
  • втрата родиною статусу багатодітної;
  • неналежні умови для виховання дітей;
  • використання коштів не за призначенням;
  • передача дітей на повне державне утримання;
  • вилучення дітей без позбавлення батьківських прав;
  • переведення дітей до інтернатів із цілодобовим перебуванням.

Сім’я, яка більше не має права на виплати, повинна повідомити Пенсійний фонд про зміни у складі родини протягом 10 днів.

Раніше ми писали, що 19 серпня 2025 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, що суттєво розширює соціальні гарантії для сімей з дітьми. За нього віддали голоси 290 депутатів.

Також ми розповідали, що в Україні також планується значне розширення програми безплатного гарячого харчування для школярів. Це не лише сприятиме збереженню здоров’я дітей, а й допоможе забезпечити відчуття безпеки та стабільності у непрості воєнні часи.

виплати діти родина гроші допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
