Выплаты некоторым семьям могут отменить — кто останется без денег в 2025

Семья на природе. Фото: Freepik

В Украине семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Однако существуют случаи, когда такая помощь может быть прекращена.

О том, почему выплаты многодетным семьям могут отменить и как этого избежать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто считается многодетной семьей и какие выплаты им предоставляют

Многодетными признаются семьи, в которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, или до 23 лет, если дети учатся. Государство ежемесячно выплачивает 2 100 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет. Размер помощи не зависит от дохода семьи.

Оформление выплат осуществляет один из родителей, подав документы в исполнительный комитет местного совета, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или сервисный центр Пенсионного фонда. Пакет необходимых документов включает:

паспорт одного из родителей;

заявление на получение помощи;

удостоверение многодетной семьи;

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение детей из многодетной семьи (начиная с 6 лет).

Документы можно подать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или сервис "Дія".

Когда семья может потерять право на помощь

Помощь не предоставляется, если семья уже получает базовую социальную выплату согласно постановлению правительства от 25 марта 2025 года № 371. Выплаты могут прекратить также в таких случаях:

смерть ребенка;

заключение родителей в тюрьму;

лишение родительских прав;

потеря семьей статуса многодетной;

ненадлежащие условия для воспитания детей;

использование средств не по назначению;

передача детей на полное государственное содержание;

изъятие детей без лишения родительских прав;

перевод детей в интернаты с круглосуточным пребыванием.

Семья, которая больше не имеет права на выплаты, должна сообщить Пенсионный фонд об изменениях в составе семьи в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что 19 августа 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, существенно расширяющий социальные гарантии для семей с детьми. За него отдали голоса 290 депутатов.

Также мы рассказывали, что в Украине также планируется значительное расширение программы бесплатного горячего питания для школьников. Это не только будет способствовать сохранению здоровья детей, но и поможет обеспечить ощущение безопасности и стабильности в непростые военные времена.