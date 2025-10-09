Нова соцвиплата у 2026 році — хто зможе отримати гроші та від чого залежатиме сума

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні планується запровадження Єдиної базової соціальної допомоги, яка замінить низку чинних соціальних виплат для найбільш уразливих груп населення. Розмір допомоги визначатиметься для кожної родини окремо за єдиною формулою, тож вже зараз можна приблизно підрахувати можливі суми.

Про те, що таке базова соціальна допомога та як порахувати, скільки зможуть отримувати українці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли можна буде отримати виплати

Слід зазначити, що остаточного рішення щодо запровадження цієї допомоги ще немає — пропозиції містяться в законопроєкті № 14051. Документ Кабінет Міністрів передав на розгляд Верховної Ради, але наразі він перебуває лише на стадії ознайомлення в профільному парламентському комітеті.

Водночас тестовий запуск базової соціальної допомоги вже розпочато. Подати заявку можуть малозабезпечені сім’ї та одинокі батьки, які не отримують аліменти. Виплати здійснюються через "Дія.Карту".

Як розраховують суму допомоги

Сума допомоги розраховуватиметься індивідуально за формулою:

Базова соціальна допомога = Розрахунковий базовий соціальний дохід сім’ї – Сумарний власний дохід сім’ї

Раніше народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко розповів, що для розрахунку базового соціального доходу беруть суму 4 500 грн на одну людину як 100%. При цьому враховується склад родини:

Уповноважений представник сім’ї (той, хто подає заяву): 100% від базової суми — 4 500 грн. Діти до 18 років: 100% від базової суми — 4 500 грн на кожну дитину. Особи з інвалідністю I або II групи: 100% від базової суми — 4 500 грн. Інші члени сім’ї: 70% від базової суми — 3 150 грн.

Право на отримання допомоги матимуть лише сім’ї, які реально перебувають у складних життєвих обставинах. До них належать громадяни, що нині отримують:

допомогу на багатодітних дітей;

допомогу одиноким батькам на дітей;

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

тимчасові виплати на дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхні батьки невідомі.

Оформлення нової допомоги відбувається онлайн через "Дію" або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду.

