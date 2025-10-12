Новые проверки пенсионеров в Украине — кого коснутся и что грозит тем, кто их не пройдет

Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В Украине начинают масштабную проверку пенсионеров, которые получают или претендуют на специальные доплаты к пенсиям. Для этого создадут специальные комиссии, которые будут проверять документы граждан и подтверждать их проживание в определенный период и в конкретных населенных пунктах.

О том, кто попадет под проверку и чем это грозит украинцам, рассказали на Правительственном портале.

Почему решили ввести новые проверки для пенсионеров

Соответствующее решение правительство приняло 8 октября, утвердив постановление "О реализации экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной общины сведений о периодах и месте проживания лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в зоне безусловного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года".

Под особое внимание попадут пенсионеры-чернобыльцы, которые имеют право на надбавку в размере 2 361 гривны. Как пояснили в правительстве, специальные доплаты смогут получать только те пенсионеры, у которых будет официально подтверждено проживание в соответствующих зонах в указанный период.

Для реализации этого решения в восьми областных военных (государственных) администрациях создадут временные комиссии. Они будут рассматривать представленные документы, сверять информацию и устанавливать фактическое место жительства граждан в определенное время.

Где пройдут проверки пенсионеров

Проверки будут проходить в таких областях:

Сумской. Киевской. Черкасской. Волынской. Ровенской. Черновицкой. Черниговской. Житомирской.

После принятия решений комиссиями сведения о подтвержденном проживании внесут в реестр территориальной громады, а со временем — в информационную систему Государственной миграционной службы.

На основании этих данных Пенсионный фонд Украины будет осуществлять начисление и выплату соответствующих доплат тем, кто имеет на них законное право.

Таким образом, правительство стремится обеспечить справедливость в выплатах и гарантировать, что государственную помощь будут получать только те граждане, которые действительно проживали в пострадавших от аварии зонах.

