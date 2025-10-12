Нові перевірки пенсіонерів в Україні — кого торкнуться і що загрожує тим, хто їх не пройде

Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

В Україні розпочинають масштабну перевірку пенсіонерів, які отримують або претендують на спеціальні доплати до пенсій. Для цього створять спеціальні комісії, що перевірятимуть документи громадян та підтверджуватимуть їхнє проживання у певний період і в конкретних населених пунктах.

Про те, хто потрапить під перевірку та чим це загрожує українцям, розповіли на Урядовому порталі.

Реклама

Читайте також:

Чому вирішили запровадити нові перевірки для пенсіонерів

Відповідне рішення уряд ухвалив 8 жовтня, затвердивши постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про періоди та місце проживання осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, у зоні безумовного або гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року".

Під особливу увагу потраплять пенсіонери-чорнобильці, які мають право на надбавку у розмірі 2 361 гривні. Як пояснили в уряді, спеціальні доплати зможуть отримувати лише ті пенсіонери, у яких буде офіційно підтверджене проживання у відповідних зонах у зазначений період.

Для реалізації цього рішення у восьми обласних військових (державних) адміністраціях створять тимчасові комісії. Вони розглядатимуть подані документи, звірятимуть інформацію та встановлюватимуть фактичне місце проживання громадян у визначений час.

Де пройдуть перевірки пенсіонерів

Перевірки відбуватимуться у таких областях:

Сумській. Київській. Черкаській. Волинській. Рівненській. Чернівецькій. Чернігівській. Житомирській.

Після ухвалення рішень комісіями відомості про підтверджене проживання внесуть до реєстру територіальної громади, а згодом — до інформаційної системи Державної міграційної служби.

На підставі цих даних Пенсійний фонд України здійснюватиме нарахування та виплату відповідних доплат тим, хто має на них законне право.

Таким чином, уряд прагне забезпечити справедливість у виплатах і гарантувати, що державну допомогу отримуватимуть лише ті громадяни, які дійсно проживали у постраждалих від аварії зонах.

Раніше ми писали, що пенсіонери в Україні можуть звертатися по перерахунок пенсії, якщо виникли нові підстави. Закон дозволяє зробити це щонайменше з трьох причин.

Також ми розповідали, що відпочинок для людей похилого віку має бути спокійним і без надмірних навантажень. Оздоровлення в санаторії сприяє відновленню сил і поліпшенню здоров’я, проте вартість путівок чимала, тож подорож варто планувати заздалегідь.