Деньги на погребение — кто и какую компенсацию может получить в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Расходы на похороны сегодня достигают десятков тысяч гривен. Однако не все знают, что часть этих средств можно вернуть — Пенсионный фонд Украины выплачивает пособие на погребение.

О том, кто может получить компенсацию за организацию похорон и каков ее размер в 2025 году, объяснили специалисты юридической компании "Мережа Права".

Реклама

Читайте также:

Кто может получить компенсацию за организацию похорон

Получить деньги может человек, который организовал и оплатил погребение. Это не обязательно родственник — компенсацию может получить и сосед, друг или знакомый, если сможет подтвердить расходы:

чеками;

квитанциями;

договором с ритуальной службой.

Форма захоронения (традиционная или кремация) не влияет на размер выплаты.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы получить помощь, нужно подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

реквизиты вашего банковского счета в формате IBAN;

заявление на выплату (бланк выдают в отделении Пенсионного фонда);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти (не путать со свидетельством о смерти).

Если человек умер за границей, вместо выписки подается легализованное свидетельство о смерти иностранного образца.

Куда обращаться за выплатами

Подать документы можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины — независимо от места регистрации умершего. Во время военного положения действует принцип "где удобно, туда и иди".

Онлайн оформить помощь пока невозможно — нужно обратиться лично. Если банковского счета нет, деньги можно получить через систему "Быстрая копейка" в отделении Ощадбанка.

Какая сумма выплаты в 2025 году

Размер компенсации зависит от статуса умершего:

Гражданский пенсионер — две месячные пенсии (если пенсия составляла 5 000 грн, помощь будет 10 000 грн). Военный пенсионер — три месячные пенсии, но не менее 15 140 грн. Работник — 4 100 грн (через Фонд соцстраха, обращение к работодателю). Лицо без статуса (не работало, не на пенсии) — помощь определяют местные органы власти, сумма зависит от региона.

Почему возникают проблемы с выплатой компенсации

Чаще всего люди ошибаются, принося обычное свидетельство о смерти вместо выписки из реестра, поэтому внимательно проверьте документы. Юристы советуют не откладывать обращение надолго — хотя сроки не ограничены, лучше действовать, пока все данные актуальны.

Также важно убедиться, что банковский счет открыт именно на ваше имя, и сделать копии или фото всех документов перед подачей.

Ранее мы писали, что определенные категории граждан должны обязательно пройти процедуру идентификации до 1 ноября 2025 года. В случае невыполнения этого требования в установленный срок выплаты государственной социальной помощи будут временно приостановлены.

Также мы рассказывали, что взрослые дети обязаны материально поддерживать своих нетрудоспособных родителей, если те не имеют возможности самостоятельно обеспечить себя. В то же время, при определенных обстоятельствах, суд может принять решение об освобождении детей от этой обязанности.