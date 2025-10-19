Видео
Україна
Видео

Какие выплаты и льготы гарантируют людям с инвалидностью в ноябре

Дата публикации 19 октября 2025 17:10
обновлено: 16:40
Поддержка людей с инвалидностью в ноябре — на какие выплаты и льготы рассчитывать украинцам
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Люди с инвалидностью — это граждане, у которых есть стойкие нарушения функций организма, ограничивающие их способность к полноценной жизни. В таких случаях государство обязано обеспечить условия для реализации всех их прав наравне с другими гражданами и предоставить социальную защиту.

О том, какие выплаты и льготы будет предоставлять государство людям с инвалидностью в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На какие пенсии могут рассчитывать люди с инвалидностью в ноябре

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсии назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (в зависимости от возраста на момент установления инвалидности). Размер пенсии определяется в зависимости от группы инвалидности:

  • I группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

Пенсия выплачивается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. При более позднем обращении выплаты начисляются с даты подачи заявления. Пенсия выплачивается в течение всего срока действия инвалидности.

Трудовые льготы для людей с инвалидностью

На сайте Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины отмечается, что граждане со стойким нарушением здоровья имеют специальные гарантии на работе:

  • отсутствие испытательного срока;
  • возможность расторгнуть договор на определенный срок в любой момент;
  • работа в ночное время или сверхурочно только с согласия работника и по медицинским рекомендациям;
  • возможность индивидуального графика работы, неполного рабочего дня или льготных условий труда.

Люди с инвалидностью могут брать отпуск в удобное время, даже до шести месяцев непрерывной работы. Продолжительность ежегодного отпуска у них больше:

  • I и II группа — 30 календарных дней;
  • III группа — 26 календарных дней.

Дополнительный оплачиваемый отпуск можно оформить с первого дня работы при наличии справки МСЭК. Также возможен отпуск за свой счет для ухода за ребенком с инвалидностью.

Образование и обучение

Поступление в ВУЗы для людей с инвалидностью происходит на конкурсной основе по квотам. Некоторые категории имеют право на поступление на специальных условиях. Дети и лица с инвалидностью могут поступать в ПТУ вне конкурса. Преимущественное право на зачисление имеют также дети из малообеспеченных семей, где:

  • оба родителя имеют инвалидность;
  • один из родителей умер, а другой имеет инвалидность;
  • мать-одиночка или отец-одиночка имеют инвалидность.

Во время обучения сохраняются стипендия и государственная социальная помощь.

Медицина и льготы на лечение

Люди с I и II группами инвалидности получают 50% скидку на лекарства во время амбулаторного лечения. Пенсионеры с минимальной пенсией могут получить лекарства бесплатно по рецепту. Государство обеспечивает социально-бытовые и медицинские услуги по индивидуальной программе реабилитации, в частности:

  • протезы глаз, челюстей, зубов;
  • эндопротезы и ортопедическая обувь;
  • сурдотехнические средства, очки, слуховые аппараты;
  • средства передвижения, включая электрокресла и автомобили при медицинских показаниях.

Многие из этих услуг предоставляются бесплатно или на льготных условиях. Также люди с инвалидностью и дети имеют право на бесплатные путевки в санатории по медицинским показаниям. Родители детей с инвалидностью получают пособие по временной нетрудоспособности на период лечения при наличии медицинского заключения.

Льготы на связь и транспорт

Стационарные телефоны для лиц I и II групп устанавливаются без очереди на льготных условиях. Людям с нарушением зрения не выставляется счет за пользование радиоточкой.

Люди I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. С 1 октября по 15 мая на внутренних авиа-, железнодорожных, речных и автомобильных маршрутах предоставляется 50% скидка.

Есть ли у людей с инвалидностью скидки на жилищно-коммунальные услуги

Законодательство не предусматривает автоматических льгот на жилье и коммунальные услуги для людей с инвалидностью, но местные власти могут предоставлять субсидии малообеспеченным категориям. Для этого необходимо оформить субсидию.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области люди с инвалидностью смогут воспользоваться поддержкой от благотворительного фонда "Право на защиту". Финансовая помощь предусмотрена для покрытия расходов на коммунальные услуги во время отопительного сезона 2025-2026 годов.

Также мы рассказывали, что для украинцев с инвалидностью предусмотрена государственная материальная поддержка. В октябре 2025 года не ожидается повышения или индексации пенсий для людей с инвалидностью — размер выплат останется неизменным, если нет права на дополнительные надбавки.

выплаты пенсии инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
