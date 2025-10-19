Поддержка людей с инвалидностью в ноябре — на какие выплаты и льготы рассчитывать украинцам

Какие выплаты и льготы гарантируют людям с инвалидностью в ноябре
Люди с инвалидностью — это граждане, у которых есть стойкие нарушения функций организма, ограничивающие их способность к полноценной жизни. В таких случаях государство обязано обеспечить условия для реализации всех их прав наравне с другими гражданами и предоставить социальную защиту.
На какие пенсии могут рассчитывать люди с инвалидностью в ноябре
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсии назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (в зависимости от возраста на момент установления инвалидности). Размер пенсии определяется в зависимости от группы инвалидности:
- I группа — 100% пенсии по возрасту;
- II группа — 90% пенсии по возрасту;
- III группа — 50% пенсии по возрасту.
Пенсия выплачивается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. При более позднем обращении выплаты начисляются с даты подачи заявления. Пенсия выплачивается в течение всего срока действия инвалидности.
Трудовые льготы для людей с инвалидностью
На сайте Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины отмечается, что граждане со стойким нарушением здоровья имеют специальные гарантии на работе:
- отсутствие испытательного срока;
- возможность расторгнуть договор на определенный срок в любой момент;
- работа в ночное время или сверхурочно только с согласия работника и по медицинским рекомендациям;
- возможность индивидуального графика работы, неполного рабочего дня или льготных условий труда.
Люди с инвалидностью могут брать отпуск в удобное время, даже до шести месяцев непрерывной работы. Продолжительность ежегодного отпуска у них больше:
- I и II группа — 30 календарных дней;
- III группа — 26 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск можно оформить с первого дня работы при наличии справки МСЭК. Также возможен отпуск за свой счет для ухода за ребенком с инвалидностью.
Образование и обучение
Поступление в ВУЗы для людей с инвалидностью происходит на конкурсной основе по квотам. Некоторые категории имеют право на поступление на специальных условиях. Дети и лица с инвалидностью могут поступать в ПТУ вне конкурса. Преимущественное право на зачисление имеют также дети из малообеспеченных семей, где:
- оба родителя имеют инвалидность;
- один из родителей умер, а другой имеет инвалидность;
- мать-одиночка или отец-одиночка имеют инвалидность.
Во время обучения сохраняются стипендия и государственная социальная помощь.
Медицина и льготы на лечение
Люди с I и II группами инвалидности получают 50% скидку на лекарства во время амбулаторного лечения. Пенсионеры с минимальной пенсией могут получить лекарства бесплатно по рецепту. Государство обеспечивает социально-бытовые и медицинские услуги по индивидуальной программе реабилитации, в частности:
- протезы глаз, челюстей, зубов;
- эндопротезы и ортопедическая обувь;
- сурдотехнические средства, очки, слуховые аппараты;
- средства передвижения, включая электрокресла и автомобили при медицинских показаниях.
Многие из этих услуг предоставляются бесплатно или на льготных условиях. Также люди с инвалидностью и дети имеют право на бесплатные путевки в санатории по медицинским показаниям. Родители детей с инвалидностью получают пособие по временной нетрудоспособности на период лечения при наличии медицинского заключения.
Льготы на связь и транспорт
Стационарные телефоны для лиц I и II групп устанавливаются без очереди на льготных условиях. Людям с нарушением зрения не выставляется счет за пользование радиоточкой.
Люди I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. С 1 октября по 15 мая на внутренних авиа-, железнодорожных, речных и автомобильных маршрутах предоставляется 50% скидка.
Есть ли у людей с инвалидностью скидки на жилищно-коммунальные услуги
Законодательство не предусматривает автоматических льгот на жилье и коммунальные услуги для людей с инвалидностью, но местные власти могут предоставлять субсидии малообеспеченным категориям. Для этого необходимо оформить субсидию.
