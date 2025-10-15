II группа инвалидности — какие льготы и скидки гарантирует государство украинцам в октябре

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году люди с инвалидностью II группы в Украине смогут пользоваться широким спектром социальных, транспортных, медицинских и образовательных льгот.

О том, на какую поддержку от государства могут рассчитывать люди со II группой инвалидности, рассказал юрист и пенсионный консультант Михаил Вулах.

Реклама

Читайте также:

Какие транспортные льготы доступны людям со II группой инвалидности

Люди с инвалидностью II группы получают скидки на общественный транспорт и половину стоимости поездок автомобильным, речным и железнодорожным транспортом с 1 октября по 15 мая. Граждане с недостатками зрения или опорно-двигательного аппарата могут ездить бесплатно, в том числе в метро.

Медицинские и реабилитационные услуги

Государство обеспечивает бесплатное или льготное медицинское обслуживание, реабилитацию и услуги на дому. По назначению врача предусмотрена скидка 50% на отдельные лекарства. Бесплатно люди с инвалидностью II группы могут получить:

зубные и глазные протезы;

кресла-коляски, в том числе электрические;

очки, слуховые и голосообразующие аппараты;

протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;

санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям.

Социальная поддержка

Люди с инвалидностью могут получать государственную социальную помощь и льготы на коммунальные услуги. Важным правом является приоритетное получение лучших жилищных условий, льготные ипотечные кредиты, государственные программы по жилищному обеспечению, льготное подключение домашнего телефона и бесплатное пользование радиотрансляционными точками.

Какие образовательные и трудовые льготы обеспечивает государство

Люди с инвалидностью II группы могут бесплатно или на льготных условиях учиться в вузах. Государство также помогает трудоустройству через адаптацию рабочих мест, создание комфортных условий труда и поддержку в повышении профессиональной квалификации.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью III группы часто не могут полностью обеспечивать себя по состоянию здоровья, поэтому получают государственную финансовую помощь. Однако осенью 2025 года никаких повышений или индексации этих выплат не предусмотрено.

Также мы рассказывали, что украинцы с инвалидностью I группы могут рассчитывать на государственную поддержку, но в октябре 2025 года ее размер меняться не будет, если они не имеют дополнительных надбавок.