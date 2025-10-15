Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Підтримка людей з II групою інвалідності — що доступно у жовтні

Підтримка людей з II групою інвалідності — що доступно у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:15
II група інвалідності — які пільги та знижки гарантує держава українцям у жовтні
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році люди з інвалідністю II групи в Україні зможуть користуватися широким спектром соціальних, транспортних, медичних та освітніх пільг. 

Про те, на яку підтримку від держави можуть розраховувати люди з II групою інвалідності, розповів юрист і пенсійний консультант Михайло Вулах.

Реклама
Читайте також:

Які транспортні пільги доступні людям з II групою інвалідності

Люди з інвалідністю II групи отримують знижки на громадський транспорт та половину вартості поїздок автомобільним, річковим і залізничним транспортом з 1 жовтня по 15 травня. Громадяни з вадами зору або опорно-рухового апарату можуть їздити безплатно, у тому числі в метро.

Медичні та реабілітаційні послуги

Держава забезпечує безплатне або пільгове медичне обслуговування, реабілітацію та послуги вдома. За призначенням лікаря передбачена знижка 50% на окремі ліки. Безплатно люди з інвалідністю II групи можуть отримати:

  • зубні та очні протези;
  • крісла-коляски, у тому числі електричні;
  • окуляри, слухові та голосоутворюючі апарати;
  • протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
  • санаторно-курортні путівки за медичними показаннями.

Соціальна підтримка

Люди з інвалідністю можуть отримувати державну соціальну допомогу та пільги на комунальні послуги. Важливим правом є пріоритетне отримання кращих житлових умов, пільгові іпотечні кредити, державні програми з житлового забезпечення, пільгове підключення домашнього телефону та безплатне користування радіотрансляційними точками.

Які освітні та трудові пільги забезпечує держава 

Люди з інвалідністю II групи можуть безплатно або за пільговими умовами навчатися у вишах. Держава також допомагає працевлаштуванню через адаптацію робочих місць, створення комфортних умов праці та підтримку у підвищенні професійної кваліфікації.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю III групи часто не можуть повністю забезпечувати себе через стан здоров’я, тому отримують державну фінансову допомогу. Проте восени 2025 року жодних підвищень чи індексації цих виплат не передбачено.

Також ми розповідали, що українці з інвалідністю I групи можуть розраховувати на державну підтримку, але у жовтні 2025 року її розмір змінюватися не буде, якщо вони не мають додаткових надбавок.

інвалідність пільги допомога особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації