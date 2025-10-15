II група інвалідності — які пільги та знижки гарантує держава українцям у жовтні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році люди з інвалідністю II групи в Україні зможуть користуватися широким спектром соціальних, транспортних, медичних та освітніх пільг.

Про те, на яку підтримку від держави можуть розраховувати люди з II групою інвалідності, розповів юрист і пенсійний консультант Михайло Вулах.

Які транспортні пільги доступні людям з II групою інвалідності

Люди з інвалідністю II групи отримують знижки на громадський транспорт та половину вартості поїздок автомобільним, річковим і залізничним транспортом з 1 жовтня по 15 травня. Громадяни з вадами зору або опорно-рухового апарату можуть їздити безплатно, у тому числі в метро.

Медичні та реабілітаційні послуги

Держава забезпечує безплатне або пільгове медичне обслуговування, реабілітацію та послуги вдома. За призначенням лікаря передбачена знижка 50% на окремі ліки. Безплатно люди з інвалідністю II групи можуть отримати:

зубні та очні протези;

крісла-коляски, у тому числі електричні;

окуляри, слухові та голосоутворюючі апарати;

протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;

санаторно-курортні путівки за медичними показаннями.

Соціальна підтримка

Люди з інвалідністю можуть отримувати державну соціальну допомогу та пільги на комунальні послуги. Важливим правом є пріоритетне отримання кращих житлових умов, пільгові іпотечні кредити, державні програми з житлового забезпечення, пільгове підключення домашнього телефону та безплатне користування радіотрансляційними точками.

Які освітні та трудові пільги забезпечує держава

Люди з інвалідністю II групи можуть безплатно або за пільговими умовами навчатися у вишах. Держава також допомагає працевлаштуванню через адаптацію робочих місць, створення комфортних умов праці та підтримку у підвищенні професійної кваліфікації.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю III групи часто не можуть повністю забезпечувати себе через стан здоров’я, тому отримують державну фінансову допомогу. Проте восени 2025 року жодних підвищень чи індексації цих виплат не передбачено.

Також ми розповідали, що українці з інвалідністю I групи можуть розраховувати на державну підтримку, але у жовтні 2025 року її розмір змінюватися не буде, якщо вони не мають додаткових надбавок.