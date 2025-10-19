Підтримка людей з інвалідністю у листопаді — на які виплати та пільги розраховувати українцям

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю — це громадяни, у яких є стійкі порушення функцій організму, що обмежують їх здатність до повноцінного життя. У таких випадках держава зобов’язана забезпечити умови для реалізації всіх її прав на рівні з іншими громадянами та надати соціальний захист.

Про те, які виплати та пільги надаватиме держава людям з інвалідністю у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На які пенсії можуть розраховувати люди з інвалідністю у листопаді

В Пенсійному фонді України розповіли, що пенсії призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (залежно від віку на момент встановлення інвалідності). Розмір пенсії визначається залежно від групи інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсія виплачується з дати встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. При пізнішому зверненні виплати нараховуються з дати подання заяви. Пенсія виплачується протягом усього терміну дії інвалідності.

Трудові пільги для людей з інвалідністю

На сайті Національної Асамблеї людей з інвалідністю України зазначається, що громадяни зі стійким порушенням здоров'я мають спеціальні гарантії на роботі:

відсутність випробувального терміну;

можливість розірвати договір на певний термін у будь-який момент;

робота в нічний час або понаднормово лише за згодою працівника та за медичними рекомендаціями;

можливість індивідуального графіка роботи, неповного робочого дня або пільгових умов праці.

Люди з інвалідністю можуть брати відпустку у зручний час, навіть до шести місяців безперервної роботи. Тривалість щорічної відпустки у них більша:

I та II група — 30 календарних днів;

III група — 26 календарних днів.

Додаткову оплачувану відпустку можна оформити з першого дня роботи за наявності довідки МСЕК. Також можлива відпустка за свій кошт для догляду за дитиною з інвалідністю.

Освіта й навчання

Вступ до ВНЗ для людей з інвалідністю відбувається на конкурсній основі за квотами. Деякі категорії мають право на вступ на спеціальних умовах. Діти та особи з інвалідністю можуть вступати до ПТУ поза конкурсом. Переважне право на зарахування мають також діти з малозабезпечених сімей, де:

обоє батьків мають інвалідність;

один з батьків помер, а інший має інвалідність;

мати-одиначка або батько-одинак мають інвалідність.

Під час навчання зберігаються стипендія та державна соціальна допомога.

Медицина та пільги на лікування

Люди з I та II групами інвалідності отримують 50% знижку на ліки під час амбулаторного лікування. Пенсіонери з мінімальною пенсією можуть отримати ліки безплатно за рецептом. Держава забезпечує соціально-побутові та медичні послуги за індивідуальною програмою реабілітації, зокрема:

протези очей, щелеп, зубів;

ендопротези та ортопедичне взуття;

сурдотехнічні засоби, окуляри, слухові апарати;

засоби пересування, включно з електрокріслами та автомобілями при медичних показаннях.

Багато з цих послуг надаються безплатно або за пільговими умовами. Також люди з інвалідністю та діти мають право на безплатні путівки в санаторії за медичними показаннями. Батьки дітей з інвалідністю отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності на період лікування при наявності медичного висновку.

Пільги на зв’язок і транспорт

Стаціонарні телефони для осіб I та II груп встановлюються без черги на пільгових умовах. Людям з порушенням зору не виставляється рахунок за користування радіоточкою.

Люди I та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. З 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх авіа-, залізничних, річкових та автомобільних маршрутах надається 50% знижка.

Чи є у людей з інвалідністю знижки на житлово-комунальні послуги

Законодавство не передбачає автоматичних пільг на житло та комунальні послуги для людей з інвалідністю, але місцева влада може надавати субсидії малозабезпеченим категоріям. Для цього необхідно оформити субсидію.

Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області люди з інвалідністю матимуть можливість скористатися підтримкою від благодійного фонду "Право на Захист". Фінансова допомога передбачена для покриття витрат на комунальні послуги під час опалювального сезону 2025–2026 років.

Також ми розповідали, що для українців з інвалідністю передбачена державна матеріальна підтримка. У жовтні 2025 року не очікується підвищення або індексації пенсій для людей з інвалідністю — розмір виплат залишиться незмінним, якщо немає права на додаткові надбавки.