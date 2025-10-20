Відео
Україна
Головна Економіка Доплати пенсіонерам — кому додадуть майже 600 грн з листопада

Доплати пенсіонерам — кому додадуть майже 600 грн з листопада

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 16:49
Майже 600 грн надбавки до пенсії — хто отримуватиме більше грошей з листопада 2025
Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери, крім основної виплати, мають право на різноманітні надбавки. Однією з них є вікова доплата, яка призначається людям віком від 70 років. Саме ця надбавка часто викликає найбільше запитань — як її нараховують, чому іноді приходить менше грошей і хто може не отримати її зовсім.

Про те, хто може розраховувати на підвищення пенсійних виплат з листопада 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому очікувати на підвищення виплат з листопада

В Пенсійному фонді України пояснили, що згідно із чинним законодавством, якщо у листопаді людина досягне певного віку, пенсіонеру встановлюється щомісячна доплата. Її розмір залежить від вікової категорії:

  • від 70 до 74 років — до 300 гривень;
  • від 75 до 79 років — до 456 гривень (на 156 грн більше);
  • від 80 років і старше — до 570 гривень (на 114 грн більше, ніж у попередній групі).

Нарахування здійснюється автоматично — з дня народження, а не з початку календарного місяця.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповниться 70 років 21 листопада, то за цей місяць він отримає доплату лише за дні після дня народження — близько 100 гривень, а починаючи з грудня, надбавка буде повною.

Чому можуть відмовити у доплаті

Основна причина, через яку Пенсійний фонд може не призначити вікову надбавку, — це перевищення граничного розміру пенсійної виплати.

Якщо загальна сума всіх нарахувань (разом із підвищеннями, індексацією, надбавками тощо) перевищує 10 340,35 гривні, право на вікову доплату не надається.

У випадку, якщо пенсія менша за встановлений ліміт, варто звернутися до Пенсійного фонду та попросити офіційний розрахунок. Це допоможе перевірити, чи враховано у виплаті доплату за вік і чи немає помилки у нарахуванні.

Як отримати роз’яснення

Подавати окрему заяву для отримання вікової доплати не потрібно — її нараховують автоматично. Однак якщо пенсіонер вважає, що розрахунок виконано неправильно або сума надбавки занижена, рекомендується письмово звернутися до Пенсійного фонду. 

У відповідь фонд має надати офіційне роз’яснення, де буде чітко зазначено, як саме сформовано пенсійну виплату та з яких частин вона складається. Таке звернення допоможе з’ясувати, чи все правильно нараховано, і за потреби — виправити помилки.

Раніше ми писали, що українцям, яким пенсійний вік настане наприкінці 2025 року, радять не поспішати з оформленням пенсії — це може вплинути на розмір майбутніх виплат.

Також ми розповідали, що часто пенсіонери помічають, що отримують менше грошей, ніж очікували. Розбіжності бувають як у кілька сотень гривень, так і у тисячі. Так трапляється через помилки в нарахуваннях Пенсійного фонду.

виплати гроші пенсіонери пенсія надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
