Майже 600 грн надбавки до пенсії — хто отримуватиме більше грошей з листопада 2025

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери, крім основної виплати, мають право на різноманітні надбавки. Однією з них є вікова доплата, яка призначається людям віком від 70 років. Саме ця надбавка часто викликає найбільше запитань — як її нараховують, чому іноді приходить менше грошей і хто може не отримати її зовсім.

Про те, хто може розраховувати на підвищення пенсійних виплат з листопада 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому очікувати на підвищення виплат з листопада

В Пенсійному фонді України пояснили, що згідно із чинним законодавством, якщо у листопаді людина досягне певного віку, пенсіонеру встановлюється щомісячна доплата. Її розмір залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень (на 156 грн більше);

від 80 років і старше — до 570 гривень (на 114 грн більше, ніж у попередній групі).

Нарахування здійснюється автоматично — з дня народження, а не з початку календарного місяця.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповниться 70 років 21 листопада, то за цей місяць він отримає доплату лише за дні після дня народження — близько 100 гривень, а починаючи з грудня, надбавка буде повною.

Чому можуть відмовити у доплаті

Основна причина, через яку Пенсійний фонд може не призначити вікову надбавку, — це перевищення граничного розміру пенсійної виплати.

Якщо загальна сума всіх нарахувань (разом із підвищеннями, індексацією, надбавками тощо) перевищує 10 340,35 гривні, право на вікову доплату не надається.

У випадку, якщо пенсія менша за встановлений ліміт, варто звернутися до Пенсійного фонду та попросити офіційний розрахунок. Це допоможе перевірити, чи враховано у виплаті доплату за вік і чи немає помилки у нарахуванні.

Як отримати роз’яснення

Подавати окрему заяву для отримання вікової доплати не потрібно — її нараховують автоматично. Однак якщо пенсіонер вважає, що розрахунок виконано неправильно або сума надбавки занижена, рекомендується письмово звернутися до Пенсійного фонду.

У відповідь фонд має надати офіційне роз’яснення, де буде чітко зазначено, як саме сформовано пенсійну виплату та з яких частин вона складається. Таке звернення допоможе з’ясувати, чи все правильно нараховано, і за потреби — виправити помилки.

