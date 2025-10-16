Відео
Україна
Пільги для мешканок сіл — що доступно українкам у 2025 році

Пільги для мешканок сіл — що доступно українкам у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 05:45
Пільги для жінок з села — яку підтримку гарантує держава у 2025 році
Пенсіонерка годує курей. Фото: УНІАН

Жінки, які проживають в сільській місцевості, мають право на деякі пільги та привілеї від держави. Серед переваг — можливість вийти на пенсію раніше, а також право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг.

Про те, які пільги та знижки можуть отримати мешканки сіл у 2025 році, зазначається у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також:

Пільговий вихід на пенсію для жінок із села

Відповідно до частини другої статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 9 липня 2003 року, окремі категорії жінок, які працювали в аграрній сфері, мають право на достроковий вихід на пенсію: 

  1. Трактористки, які щонайменше 20 років були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції — у колгоспах, радгоспах чи на інших агропідприємствах. Якщо їхній загальний трудовий стаж становить не менше 30 років, вони можуть виходити на пенсію у 55 років.
  2. Трактористки-машиністки, які протягом усього сезону працювали на тракторах або інших механізованих сільськогосподарських машинах у рослинництві та тваринництві.
  3. Доярки (операторки машинного доїння) та свинарки-операторки, які мають не менше 20 років страхового стажу на відповідних посадах, також можуть оформити пенсію у 55 років.
  4. Матері п’ятьох і більше дітей, які працюють у сільському господарстві, можуть отримати пенсію незалежно від віку та трудового стажу. Головна умова — на момент звернення до Пенсійного фонду вони мають бути офіційно працевлаштовані в аграрному виробництві: у колгоспах, державних чи фермерських господарствах, орендних підприємствах або кооперативах.

Хто звільняється від сплати комуналки у 2025 році

Ще одна важлива соціальна гарантія для жінок, які живуть і працюють у сільській місцевості, — повна компенсація вартості житлово-комунальних послуг. Такою пільгою можуть користуватися ті, хто навіть після виходу на пенсію продовжує жити в селі. На 100% знижку мають право:

  • педагогічні працівниці;
  • фахівчині із захисту рослин;
  • працівниці музеїв і бібліотек;
  • медичні та фармацевтичні спеціалістки;
  • працівниці державних і комунальних установ культури, а також закладів освіти культурного спрямування.

Для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років стажу роботи на відповідній посаді та працювати на ній до моменту виходу на пенсію. Важливо також, щоб середній дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищував 4 240 гривень.

Щоб оформити знижку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива або скрапленого газу. До заяви додаються документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери можуть звертатися за перерахунком пенсії, якщо з’явилися нові підстави. Закон дозволяє зробити це щонайменше у трьох випадках.

Також ми розповідали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц представив ініціативу для підтримки економіки та подолання нестачі робочої сили: люди, які працюватимуть після виходу на пенсію, зможуть отримувати до 2 000 євро щомісяця без податків.

пенсії пенсіонери жінки пільги допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
