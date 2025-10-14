Відео
Як наявність дачі впливає на витрати пенсіонера в Україні

Дата публікації: 14 жовтня 2025 05:45
Витрати на пенсії — скільки коштує комфортне життя, якщо є дача
Жінка похилого віку працює на городі. Фото: Pexels

Багато українців мріють про спокійне життя на пенсії без фінансових турбот, але скільки грошей потрібно, щоб жити комфортно. Звісно, кожна людина має свої фінансові потреби, які суттєво залежать від стилю життя.

Про те, скільки грошей до щомісячних витрат пенсіонера додає наявність дачі, сайту Новини.LIVE розповів фінансовий стратег Віктор Чумак

Читайте також:

Скільки грошей потрібно пенсіонеру, щоб жити комфортно в Україні

За словами експерта, в середньому на продукти щомісяця слід закладати близько 6–8 тисяч гривень. Якщо іноді дозволяти собі ресторани або кафе — ще 2–4 тисячі. Разом на їжу та відпочинок у закладах потрібно приблизно 8,5–11 тисяч гривень на місяць.

Утримання власної квартири та комунальні платежі обходяться в 5–10 тисяч гривень щомісяця. Громадський транспорт коштує 300–600 гривень на місяць. Власне авто обійдеться дорожче — від 3 до 6 тисяч гривень.

Квитки у театр, кіно чи на концерти 2–4 рази на місяць коштують 1,2–1,5 тисячі гривень. Абонемент у спортзал або творчі курси — ще 0,6–1,2 тисячі. Всього на активний відпочинок та хобі варто закладати 1,8–2,7 тисячі гривень.

Двічі на рік можна відпочивати за кордоном або в санаторії. Вартість такої поїздки — 30–50 тисяч гривень. Якщо відкладати гроші щомісяця — це 2,5–4,2 тисячі гривень, плюс короткі поїздки Україною — разом 3,5–6 тисяч гривень на місяць.

Як відрізняються витрати пенсіонерів з дачею та без неї

За словами фінансового стратега, якщо є заміська ділянка, доведеться додатково витрачати на:

  • комунальні витрати — кількасот гривень;
  • ремонт, інструменти, пальне — 2–3 тисячі гривень;
  • посівний матеріал, добрива, догляд за рослинами — 1–3 тисячі гривень.

В середньому утримання дачі обходиться до 4 тисяч гривень на місяць (залежно від сезону).

"Якщо підсумувати ті статті видатків, що були визначені, як основні, без урахування дачі, то реалістичний "запас" на комфортне життя — приблизно від 20 000 до 30 000 грн/місяць, якщо немає великих додаткових витрат", — розповів Віктор Чумак.

Якщо ж додати витрати на дачу та авто — сума зростає до 30–45 тисяч гривень, залежно від міста, стилю життя та звичок.

Раніше ми писали, що в Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів, які отримують або претендують на додаткові виплати. Для цього створять комісії, що перевірятимуть документи та підтверджуватимуть факт проживання громадян у конкретних населених пунктах у визначений період.

Також ми розповідали, що пенсію можна перерахувати навіть після її призначення, якщо з’являться нові документи про трудовий стаж або доходи. Також розмір виплат може змінюватися через законодавчо встановлені надбавки — наприклад, для військових чи осіб із державними нагородами.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
