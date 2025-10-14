Расходы на пенсии — сколько стоит комфортная жизнь, если есть дача

Пожилая женщина работает на огороде. Фото: Pexels

Многие украинцы мечтают о спокойной жизни на пенсии без финансовых забот, но сколько денег нужно, чтобы жить комфортно. Конечно, каждый человек имеет свои финансовые потребности, которые существенно зависят от стиля жизни.

О том, сколько денег к ежемесячным расходам пенсионера добавляет наличие дачи, сайту Новини.LIVE рассказал финансовый стратег Виктор Чумак.

По словам эксперта, в среднем на продукты ежемесячно следует закладывать около 6-8 тысяч гривен. Если иногда позволять себе рестораны или кафе — еще 2-4 тысячи. Итого на еду и отдых в заведениях нужно примерно 8,5-11 тысяч гривен в месяц.

Содержание собственной квартиры и коммунальные платежи обходятся в 5-10 тысяч гривен ежемесячно. Общественный транспорт стоит 300-600 гривен в месяц. Собственное авто обойдется дороже — от 3 до 6 тысяч гривен.

Билеты в театр, кино или на концерты 2-4 раза в месяц стоят 1,2-1,5 тысячи гривен. Абонемент в спортзал или творческие курсы — еще 0,6-1,2 тысячи. Всего на активный отдых и хобби стоит закладывать 1,8-2,7 тысячи гривен.

Дважды в год можно отдыхать за границей или в санатории. Стоимость такой поездки — 30-50 тысяч гривен. Если откладывать деньги ежемесячно — это 2,5-4,2 тысячи гривен, плюс короткие поездки по Украине — итого 3,5-6 тысяч гривен в месяц.

Как отличаются расходы пенсионеров с дачей и без нее

По словам финансового стратега, если есть загородный участок, придется дополнительно тратить на:

коммунальные расходы — несколько сотен гривен;

ремонт, инструменты, горючее — 2-3 тысячи гривен;

посевной материал, удобрения, уход за растениями — 1-3 тысячи гривен.

В среднем содержание дачи обходится до 4 тысяч гривен в месяц (в зависимости от сезона).

"Если суммировать те статьи расходов, которые были определены, как основные, без учета дачи, то реалистичный "запас" на комфортную жизнь — примерно от 20 000 до 30 000 грн/месяц, если нет больших дополнительных расходов", — рассказал Виктор Чумак.

Если же добавить расходы на дачу и авто — сумма возрастает до 30-45 тысяч гривен, в зависимости от города, стиля жизни и привычек.

