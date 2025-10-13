Транспортные расходы на пенсии — какую сумму придется выделять ежемесячно

Пожилая женщина садится в поезд. Фото: УНИАН

Жизнь без финансовых забот на пенсии — желание большинства украинцев. Но многие ли задумываются, какую сумму нужно иметь, чтобы после 60 лет сохранить комфорт и привычный уровень жизни.

О том, какой бюджет нужно закладывать пенсионеру на транспортные расходы, чтобы не ограничивать себя в передвижении, в комментарии для Новини.LIVE рассказал финансовый стратег Виктор Чумак.

Что влияет на комфорт украинцев после выхода на пенсию

Для расчета нужной суммы для комфорта на пенсии взят средний образ жизни людей в возрасте 30+ с умеренным достатком. Иными словами, это не роскошь, но и не жизнь "от зарплаты до зарплаты", а стабильный комфорт. Речь идет о:

наличии хобби — спорт, творчество, йога и т.д;

полноценное питание без чрезмерной экономии;

собственное или арендованное жилье надлежащего уровня;

регулярные культурные события — кино, театр, концерты;

посещение кафе или ресторанов несколько раз в месяц;

отсутствие ограничений в бытовых мелочах и передвижении;

возможность 1-2 раза в год отдохнуть в Украине или за рубежом.

"Конечно, у каждой семьи свой уровень. Поэтому в каждом случае нужно считать индивидуально. Однако это необходимо делать как можно раньше, не дожидаясь, пока пенсия будет "не за горами". Так будет гораздо легче накопить тот уровень средств, благодаря которому пенсионный возраст будет в радость, а не время для экстремального выживания", — пояснил эксперт.

Сколько придется тратить на транспорт пенсионерам

Хотя для украинских пенсионеров в общественном транспорте предусмотрены льготы, они распространяются не на все виды перевозок. Поэтому определенный бюджет на эти нужды нужно закладывать. По словам Чумака, если пользоваться только общественным транспортом — расходы составят примерно 300-600 грн в месяц.

Владельцам авто придется учитывать бензин, страховку, сервис и износ. На топливо может уходить 2 000-4 000 грн ежемесячно, а общие транспортные расходы будут составлять 3 000-6 000 грн и более, в зависимости от интенсивности поездок.

